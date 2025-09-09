US-Regierung startet Razzien gegen Einwanderer in Chicago

Chicago (Reuters) - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat im US-Bundesstaat Illinois die Abschiebemaßnahmen gegen Einwanderer ohne legalen Aufenthaltsstatus erheblich verschärft.

Die Operation mit dem Namen "Midway Blitz" richte sich gegen Schwerkriminelle, teilte das Ministerium für Innere Sicherheit am Montag mit. Sie werde von der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE ausgeführt. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, kritisierten das Vorgehen der US-Regierung scharf. Beide Demokraten erklärten, sie seien nicht offiziell über die Operation informiert worden und bezeichneten sie als politisches Manöver zur Einschüchterung.

Die stellvertretende Ministerin für Innere Sicherheit, Tricia McLaughlin, sagte, die Verschärfung der Maßnahmen mit zahlreichen Razzien richte sich gegen verurteilte Bandenmitglieder, Vergewaltiger, Entführer und Drogenhändler. Sie nannte diese "die schlimmsten der schlimmsten kriminellen illegalen Ausländer in Chicago". Pritzker, der als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2028 gilt, widersprach dieser Darstellung. "Hier geht es nicht um die Bekämpfung von Kriminalität", schrieb Pritzker am Montag auf der Online-Plattform X. "Das erfordert Unterstützung und Koordination – doch davon haben wir in den vergangenen Wochen nichts erfahren." Trump selbst schrieb auf seiner Plattform Truth Social, er wolle den Menschen in Chicago helfen. "Nur die Kriminellen werden zu Schaden kommen!"

Trump hatte wiederholt angekündigt, er werde die Nationalgarde, eine Reservekomponente der US-Streitkräfte, zur Kriminalitätsbekämpfung nach Chicago entsenden. Es blieb zunächst unklar, ob Soldaten der Nationalgarde die ICE-Beamten bei der jetzigen Operation begleiten. Pritzker hatte die Befürchtung geäußert, Trumps Pläne könnten eine Generalprobe für eine militärische Einflussnahme auf die Kongresswahlen 2026 sein. Einem ICE-Beamten zufolge hat die Trump-Regierung in den vergangenen Tagen eine ähnliche Operation in der ebenfalls mehrheitlich von Demokraten geführten Stadt Boston gestartet.

