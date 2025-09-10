Apple - Welche Muster jetzt wichtig sind!

Die Bilanz der Apple-Aktie fällt im Jahresverlauf 2025 durchwachsen aus. Unter dem Strich notiert der Technologietitel immer noch im Minus. Dennoch ist das Papier derzeit mehr als einen Blick wert, denn es liegen eine ganze Reihe von interessanten Kursformationen vor. Zunächst hat die Aktie in den vergangenen Monaten ein symmetrisches Dreieck ausgebildet. Gleichzeitig kann die Kursentwicklung seit dem Frühjahr als klassische Bodenbildung interpretiert werden. Übergeordnet liegt sogar eine trendbestätigende Flaggenkonsolidierung vor, welche zuletzt nochmals lehrbuchmäßig zurückgetestet wurde (siehe Chart). Alle drei Kursmuster sind konstruktiver Natur und lassen perspektivisch auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei gut 260 USD hoffen. Über den Tellerrand hinausgeblickt, hält die untere Umkehr sogar ein Kursziel im Bereich von 280 USD bereit. Auf der Unterseite bilden dagegen die 200-Tage-Linie zusammen mit der alten Flaggenbegrenzung (akt. bei 221,46/22,24 USD) einen wichtigen Support. Um die aktuell gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es, diese Bastion in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Apple (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: LSEG, tradesignal²

