EPH Group AG revolutioniert Immobilienfinanzierung: Innovatives „Land-for-Equity“-Modell setzt neue Maßstäbe in der Hotel- und Tourismusentwicklung

Wien, 10. September 2025 – Die EPH Group AG (EPH) positioniert sich als Vorreiter in einem herausfordernden Marktumfeld und präsentiert mit dem „Land-for-Equity“-Modell eine wegweisende Alternative zur klassischen Projektfinanzierung. Verkäufer von Grundstücken und Projekten erhalten den Kaufpreis demnach ganz oder teilweise in Form von Aktien der EPH. In einer Zeit, in der traditionelle Bankkredite zunehmend schwer zugänglich sind, setzt EPH damit auf Innovation und Partnerschaft – und schafft eine Win-Win-Situation für Immobilieneigentümer, Investoren und den Tourismusstandort im deutschsprachigen Raum. Die Aktien der EPH Group AG werden in Kürze an der Wiener Börse und an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Finanzierungsengpass bremst touristische Entwicklung – EPH schafft Abhilfe

Derzeit sehen sich viele Projektentwickler, Investoren und Eigentümer touristisch nutzbarer Liegenschaften mit massiven Hürden konfrontiert: Hohe Zinsen und restriktive Kreditvergaben erschweren den Erwerb und die Entwicklung von Hotels, Resorts und touristischen Infrastrukturen. Zahlreiche hochwertige Objekte bleiben dadurch ungenutzt oder fallen aus dem Markt, obwohl gerade im Hotelbestand dringender Investitionsbedarf besteht – sei es zur Modernisierung, im Generationenübergang oder zur strategischen Neuausrichtung.

Das Land-for-Equity-Modell – Innovation mit Signalwirkung

Das Modell ist klar definiert: Immobilieneigentümer erhalten den Kaufpreis für ihre Liegenschaft ganz oder teilweise in Form von liquiden, börsennotierten Aktien der EPH. Es gilt für Transaktionen ab einem in Aktien bezahlten Kaufpreisanteil von mindestens EUR 1.000.000 bzw. 30% des Gesamtkaufpreises. Die Liegenschaft muss sich in Österreich oder Deutschland befinden, in Ausnahmefällen auch innerhalb anderer Länder der EU oder in der Schweiz.

Das Modell ermöglicht Grundstückseigentümern einen schnellen und unkomplizierten Verkauf ihrer Liegenschaft und eröffnet zugleich ein attraktives Upside-Potenzial durch die Chance, an der Wertsteigerung des Unternehmens zu partizipieren.

Mit jeder Transaktion wächst der Unternehmenswert der EPH, während gleichzeitig das Eigenkapital steigt und die Bilanzstruktur gestärkt wird. Dies verbessert die Finanzierungsfähigkeit der EPH am Kapitalmarkt und erleichtert weitere Projektakquisitionen. Das Modell ermöglicht somit nicht nur Liquiditätsschonung und Risikostreuung, sondern schafft auch eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum.

Das Modell hat bereits die Akquisition von drei neuen Projekten ermöglicht. In allen Fällen wurde vereinbart, dass ein wesentlicher Teil des Kaufpreises in Aktien erbracht wird. Dadurch erhöht sich die Eigenkapitalausstattung der EPH Group AG um rund 3,35 Mio. Euro.

Whitepaper zum Finanzierungsmodell "Land for Equity"

Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen des Modells wurden in einem gemeinsamen Whitepaper von Müller Partner Rechtsanwälte GmbH und ARTUS Steuerberatung GmbH & Co KG aufbereitet. Das Dokument steht auf der Website der EPH zum Download bereit. https://eph-group.com/ankauf/land-for-equity

Eigentümer werden zu Partnern – und Aktionären

Ein zentrales Element des Modells: Liegenschaftseigentümer werden durch die Einbringung ihrer Immobilie zu Aktionären der EPH. Sie profitieren nicht nur vom Erfolg ihres eigenen Projekts, sondern von der gesamten EPH-Projektpipeline. Die langfristige Partnerschaft mit immobilienerfahrenen Unternehmern schafft zusätzliche Netzwerkeffekte für EPH. Eigentümer und Projektentwickler sind eingeladen, der Gesellschaft passende Objekte oder Projektideen vorzuschlagen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Projekte in Partnerschaft mit den Grundstückseigentümern gemeinsam zu entwickeln.

Skalierbarkeit trifft Kapitalmarkt-Attraktivität

„Unser Land-for-Equity-Modell ist nicht nur eine Antwort auf die derzeitige Finanzierungsknappheit – es ist ein strategischer Hebel für beschleunigtes Wachstum, Kapitalmarktzugang und partnerschaftlich orientierte Entwicklung“, sagt Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG. „Es ist skalierbar, effizient und stärkt unsere Position als integrierter Projektentwickler im Tourismusbereich.“

Die positive Signalwirkung jeder Transaktion auf Investoren und Kapitalmarktakteure macht deutlich: Die EPH Group ist nicht nur Projektentwickler, sondern Innovator und Wegbereiter für ein neues Denken in der Immobilienfinanzierung.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de



Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

