EQS-AFR: Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

10.09.2025 / 10:13 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Halbjahresfinanzbericht_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/InterimReport_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1

10.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Promenade 11-13
4021 Linz
Österreich
Internet:www.sparkasse-ooe.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2195706 10.09.2025 CET/CEST

