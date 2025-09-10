EQS-AFR: Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Halbjahresfinanzbericht_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/InterimReport_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1

10.09.2025 CET/CEST



Sparkasse Oberösterreich Bank AG

