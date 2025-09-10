EQS-AFR: Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
10.09.2025 / 10:13 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Halbjahresfinanzbericht_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1
Sprache: Englisch
Ort:
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/InterimReport_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1
10.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sparkasse Oberösterreich Bank AG
|Promenade 11-13
|4021 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.sparkasse-ooe.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2195706 10.09.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–