Noch 20.000 Haushalte in Berlin ohne Strom

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem großflächigen Stromausfall im Berliner Südosten ist über Nacht die Stromversorgung für viele weitere Bewohnerinnen und Bewohner wiederhergestellt worden - am frühen Mittwochmorgen waren aber weiterhin rund 20.000 Haushalte ohne Elektrizität (Stand 4.50 Uhr). "Wir möchten nochmals alle Kunden, die vom Stromausfall betroffen waren und zurzeit schon wieder versorgt sind, um Mithilfe bitten", teilte der Netzbetreiber Stromnetz Berlin mit. "Bitte reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch."

Netz stabil halten

So könne die Stromversorgung stabil gehalten und - wenn technisch möglich - weitere Kunden ans Netz angeschlossen werden, hieß es. Ursprünglich waren rund 50.000 Haushalte betroffen.

Der Stromausfall in dem Gebiet dauert seit mehr als 24 Stunden an. Grund dafür ist mutmaßlich ein Brandanschlag auf Starkstromkabel. Stromnetz Berlin richtet sich darauf ein, dass erst im Verlauf des Donnerstags alle Kunden wieder mit Energie versorgt werden. Nachdem in der Nacht Baugruben ausgehoben werden sollten, stehen für den heutigen Tag Kabelarbeiten an.

Notrufe teils nicht erreichbar, Schulen geschlossen

Die Polizei plante, noch am Dienstag zwei sogenannte Katastrophenschutz-Leuchttürme einzurichten - Anlaufstellen für Krisenfälle mit Personal und Stromversorgung. Denn in Teilen waren die Notrufnummern 110 und 112 aufgrund des Stromausfalls nicht erreichbar. Auch zahlreiche Schulen in dem Gebiet bleiben heute geschlossen./maa/DP/stk