Zwölf Menschen tragen Gehirn-Chip von Elon Musks Medizintechnikfirma Neuralink

Bangalore (Reuters) - Das Startup Neuralink von Elon Musk hat seinen Gehirn-Chip inzwischen bei weltweit zwölf Menschen eingesetzt.

Dies teilte das Unternehmen am Dienstag auf der Online-Plattform X mit. Im Juni hatte der Partner von Neuralink, das Barrow Neurological Institute, noch von sieben Menschen mit schweren Lähmungen gesprochen, die mit den Implantaten Computer und andere Geräte durch ihre Gedanken steuern. Insgesamt seien die Geräte bei den Patienten seit 2000 Tagen im Einsatz und dabei über 15.000 Stunden genutzt worden.

Neuralink hatte 2024 mit Tests am Menschen begonnen, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag des Unternehmens 2022 zunächst wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt hatte. Neuralink hat sich auf die Entwicklung von Gehirnchips spezialisiert. Das Unternehmen ist Teil von Musks Firmenimperium, zu dem neben dem Elektroauto-Bauer Tesla auch die Weltraumfirma SpaceX gehört.

