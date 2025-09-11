Dax dürfte kaum verändert starten – S&P 500 mit Rekord

Der Dax knüpft am Donnerstag zunächst wohl an die Verluste vom Vortag an. Der XDax signalisiert eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt einen Stand von 23.617 Punkten, 16 Punkte tiefer als der Schlusskurs des Vortags. Damit würde er etwas weiter unter seine 100-Tage-Linie fallen, um die er auch am Vortag noch gependelt war. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

USA: S&P 500 mit neuem Rekord

Für Oracle gab es einen Kurssprung um phasenweise mehr als 40 Prozent, was dem breit gefassten US-Index S&P 500 zu einem weiteren Rekordhoch verhalf. Zum Handelsschluss stand für den S&P 500 noch ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche.

Der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der Dow Jones Industrial, sank hingegen um rund ein halbes Prozent auf 45.491 Punkte, blieb damit aber auch nahe seines jüngsten Rekordhochs.

Asiatische Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Verfassung vieler US-Technologiewerte im Zuge des Kurssprungs der Oracle-Aktie wirkte noch positiv nach.

Doch vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag prägte auch Zurückhaltung das Geschehen. Die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt.

In Tokio legte der Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen rund 0,3 Prozent ein, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 1,8 Prozent gewann.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 129,22 +0,01 10-jährige Bundesanleihen 2,65 –0,01 10-jährige US-Anleihen 4,05 +0,02

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 67,34 –0,15 WTI 63,52 –0,15

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 72 (70) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 235 (217) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 21,50 (22,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/BAADER BANK SENKT AURUBIS AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 110 (90) EUR

