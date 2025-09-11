Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 11.09.2025

Dax dürfte kaum verändert starten – S&P 500 mit Rekord

onvista · Uhr
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock

Der Dax knüpft am Donnerstag zunächst wohl an die Verluste vom Vortag an. Der XDax signalisiert eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt einen Stand von 23.617 Punkten, 16 Punkte tiefer als der Schlusskurs des Vortags. Damit würde er etwas weiter unter seine 100-Tage-Linie fallen, um die er auch am Vortag noch gependelt war. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

USA: S&P 500 mit neuem Rekord

Für Oracle gab es einen Kurssprung um phasenweise mehr als 40 Prozent, was dem breit gefassten US-Index S&P 500 zu einem weiteren Rekordhoch verhalf. Zum Handelsschluss stand für den S&P 500 noch ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche.

Der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der Dow Jones Industrial, sank hingegen um rund ein halbes Prozent auf 45.491 Punkte, blieb damit aber auch nahe seines jüngsten Rekordhochs.

Asiatische Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Verfassung vieler US-Technologiewerte im Zuge des Kurssprungs der Oracle-Aktie wirkte noch positiv nach.

Doch vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag prägte auch Zurückhaltung das Geschehen. Die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt.

Dividendenkalender heute, 11.09.2025

In Tokio legte der Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen rund 0,3 Prozent ein, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 1,8 Prozent gewann.

Aktienmärkte gestern im Überblick

IndexPunkteVeränderung (in Prozent)
Dax23.633–0,36
Euro Stoxx 505.361–0,14
Stoxx Europe 504.556–0,16
Dow Jones45.491–0,48
S&P 5006.532+0,30
Nasdaq23.849+0,04

Anleihemärkte gestern im Überblick

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.09.2025
Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung (in Prozent/in Prozentpunkten)
Bund Future129,22+0,01
10-jährige Bundesanleihen2,65–0,01
10-jährige US-Anleihen4,05+0,02

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung (in Prozent)
Euro in Dollar1,1695–0,01
Dollar in Yen147,46+0,00
Euro in Yen172,46+0,00
Bitcoin in Dollar114.146+0,14

Rohölmärkte gestern im Überblick

SortePreis (in Dollar)Veränderung (in Dollar)
Brent67,34–0,15
WTI63,52–0,15

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 72 (70) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 235 (217) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 21,50 (22,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/BAADER BANK SENKT AURUBIS AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 110 (90) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

