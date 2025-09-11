Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Südkurier' Konstanz zu Steuererleichterungen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' Konstanz zu Steuererleichterungen

Mit zwei Beschlüssen für mehr Fragen als Antworten zu sorgen, das muss man erst einmal schaffen. Der Bundesregierung ist es mit der Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie und der Erhöhung der Pendlerpauschale gelungen. Kommt die reduzierte Umsatzsteuer tatsächlich bei den Gästen an oder profitieren nicht einzig die Wirte? Warum werden mit der Pendlerpauschale Anreize für lange und ökologisch schädliche Arbeitswege geschaffen? Diese Fragen werden sich zu Recht viele Bürger stellen. Beide Entscheidungen wirken wie Steuergeschenke an einzelne Bevölkerungsgruppen, wie Wirtschaftsweise Grimm richtigerweise kritisiert. Wer zu wenig verdient, hat kaum was von der Pendlerpauschale. Und beim Gastro-Rabatt bezweifelt selbst die Gewerkschaft NGG, dass die Kunden etwas davon auf der Speisekarte sehen. Getragen werden diese Erleichterungen in Milliardenhöhe für Einzelne von allen anderen. Entlastungen sind richtig - aber dann sollten mehr Menschen etwas davon haben./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
Chinas Exportwachstum verliert an Tempo08. Sept. · dpa-AFX
Chinas Exportwachstum verliert an Tempo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Fintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäftegestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden