TAGESVORSCHAU: Termine am 11. September 2025

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25
10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung
22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25
14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25
14:30 USA: Realeinkommen 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

