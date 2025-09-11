Weihnachtszauber auf Blumenpapieren: Carccu® kündigt seine Kollektion für 2025 an



Sastamala, Finnland - Carccu®, ein europäischer Anbieter professioneller Verpackungslösungen, hat seine Blumenpapiere für die Weihnachtssaison 2025 vorgestellt. Die Kollektion umfasst vier saisonale Designs, die laut Ritva Borg, Designerin bei Carccu, die Weihnachtszeit in ihren verschiedenen Facetten präsentieren. Neben diesen neuen Kreationen bietet Carccu weiterhin individuell bedrucktes Blumenpapier an, das mit kundenspezifischen Logos oder Markenzeichen versehen werden kann. Und unser Großhandelsservice für Blumenpapier liefert nach wie vor saisonale sowie ganzjährige Papiere in großen Mengen.

Durch winterliche Stille und Minimalismus inspirierte Blumenpapiere

Carccu® stellt zwei Papierdesigns vor, die Ritva Borg zufolge eine dezente Interpretation des Weihnachtsfests darstellen. My Garden kombiniert gedämpfte Farben, klare Linien und eine ruhige Ästhetik, um inmitten einer Zeit des Überflusses die Schönheit des Minimalismus zu betonen.

"Das Design soll zurückhaltende Eleganz, Fröhlichkeit und die Vorfreude auf Weihnachten zum Ausdruck bringen. Ein Hauch von Persönlichkeit kann wie eine warme Umarmung sein", so die Designerin.

Snow Hearts setzt diesen minimalistischen Ansatz fort und lässt sich von der Stille einer verschneiten Landschaft inspirieren. Frisches Grün, gepaart mit weißen Tönen – eine Kombination, die elegant und ausgeglichen wirkt. Beide Papierdesigns bieten Floristen Verpackungslösungen, die durch minimalistische Klarheit und ruhige Eleganz bestechen.

Blumenpapiere voller Fantasie und Nostalgie

Carccu® präsentiert überdies zwei neue Designs, welche Ritva Borg als ausdrucksstark und erzählerisch beschreibt. Forest Life fängt eine frostige Fantasiewelt ein, in der Hirsche sowohl die Natur als auch das Magische des Winters symbolisieren.

"Dieses Papier erzählt eine bezaubernde Wintergeschichte, wobei das Auspacken genauso viel Freude macht wie der Inhalt selbst", so die Designerin.

Juniperus zeichnet sich dagegen durch seinen nostalgischen Charakter aus. Der Vintage-Look erinnert an traditionelle Weihnachtskarten und weckt Erinnerungen an vergangene Feste. Nach Ansicht von Ritva Borg veranschaulichen beide Designs, wie hochwertiges Blumenpapier in der Weihnachtszeit mit Geschichten und Traditionen verbunden werden kann.

Individuell bedruckte und Großhandels-Blumenpapiere

Neben der Weihnachtskollektion bietet Carccu® auch weiterhin individuell bedrucktes Blumenpapier an. Floristen können Papiere mit ihrem eigenen Logo bestellen, wodurch jeder Blumenstrauß zum Markenträger wird. Der Druck ist in verschiedenen Formaten möglich, wobei wasserbasierte Farben und Druckraster verwendet werden, um präzise Druckdetails zu erhalten. Carccu® bietet Floristen auch Unterstützung beim Entwerfen und Gestalten individueller Designs.

Das Unternehmen liefert seine saisonalen und ganzjährigen Produkte auch über den eigenen Großhandelsservice für Blumenpapier, wo eine Vielfalt an Produkten und Designs in großen Mengen bestellt werden können. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung fertigt Carccu® Einwickelpapiere, die Designvielfalt und Gebrauchsfreundlichkeit verbinden. Unsere Papiere sind sowohl als Fertigware als auch mit individuell gestalteten Designs erhältlich.

Jenseits von Design: Die erweiterte Rolle von Carccu® im Bereich Verpackung

Carccu® wendet Methoden an, die die Umwelt in allen Bereichen des Unternehmens berücksichtigen, von der Materialauswahl über den Energieverbrauch bis hin zu Recyclingverfahren. Die Produktion ist so angelegt, dass Nebenströme reduziert werden und die Materialien so lange wie möglich im Einsatz bleiben. Produktionsreste werden wiederverwendet oder in neue Materialströme geleitet, und alle Nebenströme werden sorgfältig sortiert.

Das Unternehmen verfügt über die Qualitätsmanagement-Zertifizierung ISO 9001, die Umweltmanagement-Zertifizierung ISO 14001 sowie die FSC®-Produktkettenzertifizierung (Chain of Custody, CoC) und PEFC-Produktkettenzertifizierung. Diese Systeme ermöglichen die Rückverfolgung der Rohstoffe über die gesamte Lieferkette und bestätigen, dass die Holzwerkstoffe aus zertifizierten Wäldern stammen. Für den Druck werden Druckfarben auf Wasserbasis verwendet. Überdies trägt der Einsatz von fossilfreiem Strom zur Energieeffizienz der Produktion bei.

In der Weihnachtskollektion 2025 werden diese Praktiken in Blumenpapiereumgesetzt, die Gebrauchsfreundlichkeit mit Designs verbinden, die kulturelle Traditionen und Botschaften und eine weihnachtliche Stimmung vermitteln sollen.

Über Carccu®

Carccu® ist ein Verpackungshersteller und Flexodruckunternehmen mit Sitz in Sastamala, Finnland. Zu unseren Produkten gehören Lebensmittelverpackungen und Verpackungspapier, und wir sind der führende Hersteller von Blumenpapier in Skandinavien.



