AKTIEN IM FOKUS: Impfstoffhersteller sacken ab - Medienbericht belastet
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über eine mutmaßliche Verknüpfung von Todesfällen bei Kindern mit Corona-Impfungen hat am Freitag Aktien von Impfstoffherstellern stark belastet. So sackten Moderna am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,7 Prozent ab. Für Pfizer ging es um 3,2 Prozent nach unten.
Die in New York gelisteten Papiere des deutschen Unternehmens Biontech waren zwischenzeitlich um fast 14 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai gerutscht. Zuletzt stand noch ein Minus von mehr als zehn Prozent zu Buche.
Die Washington Post hatte berichtet, dass Beamte des US-Gesundheitsministeriums planen, Covid-19-Impfstoffe mit dem Tod von 25 Kindern in Verbindung zu bringen./la/nas
