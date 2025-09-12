Werbung ausblenden

Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat das Auswärtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei "gefährlich" und "inakzeptabel", teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit./mfi/DP/mis

