Aldi investiert Milliarden in britisches Filialnetz

London (Reuters) -Die britische Tochter des Discounters Aldi will ihre Expansion trotz eines Gewinneinbruchs mit milliardenschweren Investitionen vorantreiben. Dafür will Aldi UK in den kommenden zwei Jahren 1,6 Milliarden Pfund (rund 1,9 Milliarden Euro) investieren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dies geschieht ungeachtet schleppender Ergebnisse: Der operative Gewinn brach 2024 um 21 Prozent auf 435,5 Millionen Pfund ein. Die Tochter von Aldi Süd begründete dies mit Preissenkungen, Investitionen in die Infrastruktur und höheren Löhnen. Der Umsatz wuchs hingegen auf 18,1 Milliarden Pfund.

Aldi ist derzeit die viertgrößte Supermarktkette in Großbritannien und hat den drittplatzierten Konkurrenten Asda im Visier. Die führenden deutschen Discounter Aldi und Lidl sind in den vergangenen Jahren in Großbritannien aggressiv gewachsen und haben den angestammten Einzelhändlern wie Tesco, Sainsbury's und Asda einen harten Preiswettbewerb aufgezwungen.

Derzeit betreibt Aldi 1060 Filialen im Land. In den kommenden zwei Jahren sollen 80 weitere eröffnet werden, langfristig strebt das Unternehmen 1500 Standorte an. Daten vom vergangenen August zufolge lag der Marktanteil von Aldi bei 10,8 Prozent und damit nur einen Prozentpunkt hinter Asda.

