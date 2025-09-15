Allianz im Fokus: Starke Halbjahresbilanz und frische Impulse aus Indien

Die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005) startet positiv in die Woche und liegt aktuell bei rund 357 Euro. Für frische Impulse sorgt eine Meldung aus Indien: Gemeinsam mit Jio Financial Services hat der Münchner Versicherungskonzern ein Rückversicherungs-Joint-Venture auf den Weg gebracht. Damit öffnet sich der Zugang zu einem der dynamischsten Märkte weltweit.

Fundamentale Analyse

Im zweiten Quartal 2025 legte die Allianz kräftig zu: Das Geschäftsvolumen wuchs um 8 Prozent auf 44,5 Mrd. Euro, während der operative Gewinn mit 4,4 Mrd. Euro einen neuen Rekord markierte. Auch unter dem Strich überzeugten die Zahlen – der Core‑Nettoüberschuss kletterte auf 3 Mrd. Euro. Nach sechs Monaten summiert sich der operative Gewinn bereits auf 8,6 Mrd. Euro, die Solvency‑II‑Quote bleibt mit 209 Prozent komfortabel. Die Jahresprognose von rund 16 Mrd. Euro wurde bestätigt, flankiert von einem Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Mrd. Euro, von dem im ersten Halbjahr bereits die Hälfte umgesetzt ist.

Strategisch setzt der Konzern auf Expansion in Wachstumsregionen. Die Kooperation mit Jio Financial öffnet den Zugang zu einem der dynamischsten Versicherungsmärkte weltweit und stärkt die Position im Rückversicherungsgeschäft. Gleichzeitig unterstreicht die Allianz mit eigenen Research‑Analysen, dass das Umfeld trotz lockererer US‑Geldpolitik und anhaltender Inflation volatil bleibt – ein Terrain, das Disziplin bei Produkten und Pricing erfordert, aber auch Chancen bietet.

Auch die Analysten zeigen sich verhalten optimistisch. JPMorgan hat das Kursziel jüngst auf 360 Euro angehoben, wenn auch mit der Einstufung „Neutral“. Im Schnitt sehen die Experten den fairen Wert bei rund 377 Euro. Knapp die Hälfte empfiehlt Halten, etwas weniger raten zum Kauf. Das signalisiert Potenzial nach oben, aber ohne klaren Konsens.

Allianz SE Tageschart

Betrachtungszeitraum: 15.09.2020– 15.09.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Mit rund 357 Euro liegt die Allianz-Aktie derzeit nur knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 360 Euro. Kurzfristig gilt der Bereich um 360 bis 363 Euro als entscheidende Hürde. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 377 Euro ebnen.

Auf der Unterseite bietet zunächst die Zone um 351 Euro Halt, zusätzlich gestützt durch die gleitenden Durchschnitte. Die Durchschnittslinien sind aktuell klar definiert. Die 100‑Tage-Linie verläuft bei 352,7 Euro und liegt damit nur wenig unter dem aktuellen Kurs. Die 200‑Tage-Linie bei 337,7 Euro markiert eine langfristige Absicherungszone.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Allianz SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Allianz SE HD0YF3 12,62 231,902841 EUR 231,902841 EUR 3 Open End Allianz SE UG4XEW 5,14 306,87007 EUR 306,87007 EUR 6,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 10:45 Uhr

Turbo Open End Bear auf Allianz SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Allianz SE UG93QG 10,19 459,249558 EUR 459,249558 EUR 3,53 Open End Allianz SE UG8MZU 5,01 407,263563 EUR 407,263563 EUR 7,25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2025; 10:45 Uhr

