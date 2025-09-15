Werbung ausblenden

APA ots news: UNIQA: Neue Privatarzt-Versicherung passt sich Kund:innen an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Flexibel, modular und für jedes Budget - das zukunftsweisende  
Versicherungsprodukt setzt neue Standards in der 
Gesundheitsvorsorge 

Wien (APA-ots) - - Von Start bis Premium - vier Grundtarife bieten  
für jede 
Lebensphase das passende Angebot 

- Up- und Downgrades sind ohne Gesundheitsprüfung möglich 

- Neue Zusatzbausteine Eltern werden, Fit fühlen oder Mental 
wachsen ermöglichen eine individuelle, stark personalisierte 
Absicherung 

Vier von zehn Österreicher:innen setzen in Hinblick auf ihre 
Gesundheit bereits auf eine ergänzende private Absicherung - Tendenz 
steigend. " Die Tatsache, dass die private Gesundheitsvorsorge in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigt uns, dass wir unser 
Angebot dem breiten Bedarf anpassen und somit noch individueller 
gestalten müssen. Deshalb rücken wir mit Privatarzt neu Familien 
ebenso in den Mittelpunkt wie junge, urbane Menschen oder Best Ager 
und bieten darüber hinaus noch Extraschutz-Bausteine mit 
Schwerpunkten wie Familiengründung und mentale Stärke", so Hans 
Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group 
AG. Er betont weiter: " Wir bieten Kundinnen und Kunden die 
Möglichkeit sich zu versichern, wie sie leben: Planbar, flexibel und 
selbstbestimmt. Wichtig ist uns dabei die Leistbarkeit - der 
Einstiegstarif kostet pro Tag weniger als ein Kaffee, bietet aber 
schnellen Zugang zu Fachärztinnen bzw. Fachärzten. " 

Zwtl.: Best-fit Gesundheitsvorsorge: Jung & Urban - Familien - Best 
Ager 

Mit ihrem flexiblen, modularen Aufbau passt sich Privatarzt neu 
den individuellen Bedürfnissen an und bietet jungen, urbanen Menschen 
ebenso eine bedarfsgerechte und leistbare Absicherung wie Familien 
bzw. Paaren mit Kinderwunsch oder auch älteren Personen. Durch 
kostenlose Up- und Downgrades, die nach drei Jahren ohne 
Gesundheitsprüfung möglich sind, wächst die Versicherung mit dem 
Leben mit: Von Student:in zur kleinen Familie, zum erfolgreichen 
Berufsleben mit größeren finanziellen Möglichkeiten bis hin zur 
Pension, in der die Anforderungen wieder andere sind. 

Mit dem Start-Tarif ist der frühe Einstieg sehr günstig möglich 
und man sichert sich frühzeitig die Option für umfangreichere Tarife, 
ohne dass einem in späteren Jahren eventuell ein schlechterer 
Gesundheitszustand in die Quere kommt. 

Gleich mit drei wählbaren Zusatzbausteinen - Eltern werden, 
Baby-Option und Fit Fühlen - liegt ein besonderer Schwerpunkt auf 
der Absicherung von Familien. Ob Kinderwunsch, Schwangerschaft oder 
Familienalltag: Gesundheit ist das Fundament für ein gutes Leben und 
mit einer Privatarzt-Versicherung sind Familien bestens versorgt. 

Eine Premiere stellt darüber hinaus der Zusatzbaustein Mental 
wachsen dar: Mit ihm kommt UNIQA dem steigenden Bedarf nach 
Leistungen im Bereich der mentalen Gesundheit nach. 

Zwtl.: Die vier Grundtarife 

Die Grundtarife richten sich nach dem Hier und Jetzt - so wie sie 
gerade zum Leben der Kund:innen passen. Und wenn sich das Leben 
später verändert, kann nach drei Jahren unkompliziert gewechselt 
werden - und das ganz ohne Gesundheitsprüfung. 

Privatarzt Start und Privatarzt Optimal: 

Diese beiden Grundtarife können nach der Einführungsphase ab 
Mitte Oktober online abgeschlossen werden, ganz ohne große 
Gesundheitsprüfung. Privatarzt Start legt den Fokus aufs 
Wesentliche - auf Arzt- und Facharztkosten inklusive Alternativ- und 
Telemedizin, Vorsorge in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, Augen 
und Haut, Laborleistungen sowie besondere Untersuchungen wie CT oder 
MRT sowie Medikamente und (Reise-)Impfungen. 

Privatarzt Optimal bietet soliden Schutz und deckt über die 
Start-Leistungen hinaus auch ärztlich verordnete Therapien und 
Behandlungen ab, wie etwa Ergotherapie, Osteopathie und 
Psychotherapie. Darüber hinaus sind auch Kosten für Heilbehelfe bzw. 
Hilfsmittel - wie Sehbehelfe, Hörgeräte oder Gehhilfen - inkludiert. 

Privatarzt Optimal Plus und Privatarzt Premium: 

Diese beiden Grundtarife decken alle oben genannten Leistungen 
ab, sie unterscheiden sich jeweils in der maximalen jährlichen 
Erstattung. Mit Privatarzt Optimal Plus sind Kund:innen rundum gut 
versorgt, der Premium-Tarif bietet eine umfassende Abdeckung. 

Zwtl.: Die sechs Extraschutz-Bausteine 

Zusätzlich zu den drei bereits bewährten Extraschutz-Bausteinen - 
BabyOption, VitalPlan und AkutVersorgt -, werden nun im Rahmen 
der neuen Privatarzt-Tarifserie weitere drei angeboten: Eltern 
werden, Fit fühlen und Mental wachsen können zu den vier 
Grundtarifen freiwillig dazu genommen werden. 

Eltern werden 

Dieser Baustein ist perfekt für alle mit Kinderwunsch. Vor 
Eintritt der Schwangerschaft abgeschlossen, bietet er Leistungen rund 
um die Geburt - unabhängig von Geschlecht, Familienstand oder 
Lebensmodell: Hebammenbetreuung von der Beratung bis zur 
Wochenbettpflege, Rückbildungskurse und Stillberatung, Entlastung 
nach der Geburt, beispielsweise durch Essensversorgung oder 
Haushaltshilfe. 

BabyOption 

Mit der BabyOption sorgen Eltern bereits im Stadium des 
Kinderwunsches für ihr Kind vor, sodass es ab Geburt automatisch ein 
Jahr lang kostenlos den gleichen Krankenversicherungs-Schutz genießt, 
wie der versicherte Elternteil - auch bei Vorerkrankungen. Auch hier 
gibt es einen Zuschuss zu Untersuchungen und Geburtsvorbereitung. 

Fit fühlen 

Für jene, die aktiv bleiben und sich regelmäßig ohne ärztliche 
Verordnung etwas Gutes tun möchten, bietet der Baustein Fit fühlen 
die Möglichkeit dazu: Von Massagen, Fitnessstudio und Rücken-Training 
über Labor-Tests für zuhause und Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu 
alternativen Behandlungen inklusive Heilpraktiker:innen ist alles 
möglich. 

VitalPlan 

Folgende Services des VitalPlans können wahlweise genutzt werden: 
VitalCheck, der einen umfangreichen Gesundheits-Check umfasst. 
VitalCoach, bei dem gemeinsam mit einem Coach persönliche Ziele 
verfolgt werden, sowie VitalHotel, mit dem man einen Wellnessurlaub 
in einem von über 200 VitalHotels genießen kann. 

Mental wachsen 

Oft hält das Leben Veränderungen oder Herausforderungen bereit, 
denen man mit etwas Hilfe leichter begegnet: Mit dem Extraschutz- 
Baustein Mental wachsen bleibt man durch professionelles Coaching 
im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung oder 
psychosozialer Beratung auch bei Prüfungsangst, Beziehungsproblemen 
oder beruflichen Herausforderungen mental stark. 

Akut-Versorgt 

Bei plötzlichen Beschwerden am Abend, in der Nacht oder am 
Wochenende bietet Akut-Versorgt eine rasche Erstversorgung bei 
einem Akut-Versorgt Partner. Ein Telefonanruf genügt und schon stehen 
Allgemeinmediziner:innen für eine Konsultation bereit. 

Weitere Informationen finden Sie hier bei UNIQA Privatarzt- 
Versicherung. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0035    2025-09-15/09:58
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniqa
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden