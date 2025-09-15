DAX® - Boll. Bänder: Vorboten eines neuen Trendimpulses?

Werbung ausblenden
„Stabile Seitenlage“ – diese beiden Worte beschreiben die charttechnische Situation des DAX® derzeit absolut zutreffend. Schließlich verharren die deutschen Standardwerte inzwischen den achten Handelstag in Folge innerhalb der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September. Diese Batterie an Innenstäben schlägt sich mittlerweile auch im Wochenchart nieder – und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen liegt auch in der höheren Zeitebene eine „inside candle“ vor, zum anderen haben sich die Bollinger Bänder auf Wochenbasis so stark zusammengezogen wie seit dem Spätsommer 2023 nicht mehr. Alle drei Phänomene signalisieren ein aufgestautes Bewegungspotenzial und waren in der Vergangenheit oftmals Vorboten für einen neuen Trendimpuls. Nach einer solchen Extremkonstellation fällt der nächste Kursschub dann oftmals schnell, dynamisch und nachhaltig aus! Der Wochenchart des DAX® unterstreicht dabei die strategischen Leitplanken bei 23.400/24.600 Punkten als Begrenzungen der Schiebezone der letzten Monate. Vor diesem Hintergrund lautet das Investmentmotto derzeit weiterhin: „make or break!“

DAX® (Weekly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



