Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

15.09.2025 / 08:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss durch Ausgabe von 384.906 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapital in Höhe von EUR 11.728.623,00 um EUR 384.906,00 beschlossen.

Gegenstand der Sacheinlage unter Ausgabe von 384.906 neuer Aktien ist - wie am 22. Mai 2025 kommuniziert - ein Darlehensrückzahlungsanspruch aus einem Verkäuferdarlehen in Höhe von EUR 13.471.710,00 im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen von ehemaligen Gesellschaftern der Fintiba GmbH, an dem durch Fusion der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH neu entstandenen Segment Financial Technologies.

Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von EUR 35,00 je Aktie ausgegeben.

Ende der Insiderinformation

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax:+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail:ir@chaptersgroup.com
Internet:www.chaptersgroup.com
ISIN:DE0006618309, DE000A254TL0
WKN:661830, A254TL
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2197198
Ende der MitteilungEQS News-Service

2197198 15.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CHAPTERS GROUP AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden