EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.09.2025 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 10. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 8.198 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen in Stück
 		Gewichteter Durchschnittskurs
 		Handelsplattform
(MIC Code)
 
10.09.202537110,5000CEUX
11.09.20252.661110,1335CEUX
11.09.2025792110,2346TQEX
11.09.20251.963110,2738XETA
12.09.20251.364110,5079CEUX
12.09.2025446110,4103TQEX
12.09.2025935110,3771XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 12. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 363.355 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 15. September 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2197576 15.09.2025 CET/CEST

