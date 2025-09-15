EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: TMCF KG, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.09.2025 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: TMCF KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Bettina Nachname(n): Orlopp Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Commerzbank Aktiengesellschaft

b) LEI

851WYGNLUQLFZBSYGB56

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000CZ40LW5

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 102,35 EUR 40.940,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 102,3500 EUR 40.940,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.07.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE EXCHANGE FREIVERKEHR MIC: XGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.commerzbank.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100670 15.09.2025 CET/CEST