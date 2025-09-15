Werbung ausblenden

EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: TMCF KG, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2025 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: TMCF KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Bettina
Nachname(n): Orlopp
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Commerzbank Aktiengesellschaft

b) LEI
851WYGNLUQLFZBSYGB56 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000CZ40LW5

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
102,35 EUR 40.940,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
102,3500 EUR 40.940,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.07.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE EXCHANGE FREIVERKEHR
MIC: XGAT


15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100670  15.09.2025 CET/CEST

