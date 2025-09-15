Werbung ausblenden

EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Dr. Andreas Eckert, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2025 / 11:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Andreas
Nachname(n):Eckert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Pentixapharm Holding AG

b) LEI

3912005VBOVXNDXEQZ36 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40AEG0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,55 EUR77.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,5500 EUR77.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet:https://www.pentixapharm.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

100676 15.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pentixapharm

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abheute, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden