EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2025 / 13:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Andreas
Nachname(n): Eckert
Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung
Die Käuferin der Aktien wurde falsch benannt.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Pentixapharm Holding AG

b) LEI
3912005VBOVXNDXEQZ36 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40AEG0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,55 EUR 77.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,5500 EUR 77.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.pentixapharm.com/

Ende der Mitteilung

100678  15.09.2025 CET/CEST

