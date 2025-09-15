EQS-PVR: WashTec AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: WashTec AG
WashTec AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.09.2025 / 15:05 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
|Name:
|WashTec AG
|Straße, Hausnr.:
|Argonstraße 7
|PLZ:
|86153
|Ort:
|Augsburg
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|391200HHWCQ0KBSG9U91
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Kurt Dr. Schwarz
Geburtsdatum: 19.06.1951
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Leifina GmbH & Co. KG
|12.09.2025
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|4,96 %
|0,00 %
|4,96 %
|13.976.970
|letzte Mitteilung
|6,82 %
|0 %
|6,82 %
|/
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007507501
|0
|693.842
|0,00 %
|4,96 %
|Summe
|693.842
|4,96 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Dr. Kurt Schwarz
|%
|%
|%
|Kerkis GmbH
|%
|%
|%
|Leifina GmbH & Co. KG
|4,24 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Dr. Kurt Schwarz
|%
|%
|%
|JaToPa GmbH
|%
|%
|%
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
|Dr. Kurt Schwarz ist alleiniger Gesellschafter der Leifina GmbH & Co. KG (jetzt 4,24% an WashTec AG) sowie mit 50,25% der Stimmrechte dominierender Gesellschafter der JaToPa GmbH (jetzt 0,722% an WashTec AG). Beide Aktienbestände sind Dr. Kurt Schwarz zuzurechnen.
Datum
|15.09.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2197542 15.09.2025 CET/CEST
