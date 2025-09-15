Werbung ausblenden

Freiwillige sollen neues Flughafen-Terminal testen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (dpa) - Vor der Eröffnung des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen will der Flughafenbetreiber Fraport den Neubau im Probebetrieb testen. Dafür sucht Fraport nach eigenen Angaben etwa 8.000 Erwachsene, die die Abläufe durchspielen: von der Anreise mit der neuen Sky-Line-Bahn oder dem Auto, über den Check-in und die Sicherheitskontrollen bis zum Boarding. Zusätzlich testen die Komparsen den Ablauf von ankommenden sowie umsteigenden Passagieren.

Wie man Komparse werden kann

Der Testbetrieb ist für den Zeitraum 27. Januar bis 16. April 2026 geplant, jeweils dienstags und donnerstags. Freiwillige müssen fünf bis sechs Stunden Zeit mitbringen und erhalten nach Fraport-Angaben - je nach Dauer ihres Einsatzes - eine Aufwandsentschädigung von 69,50 Euro bis 83,40 Euro pro Tag. Bewerben kann man sich über die Webseite https://ucm.agency/de/anmeldung-terminal-3-frankfurt/ für maximal zwei Tage.

Mitte April 2026, nach den hessischen Osterferien, will Fraport nach derzeitiger Planung das rund vier Milliarden Euro teure Gebäude im Süden des größten deutschen Flughafens in Betrieb nehmen. Der Flughafenbetreiber geht davon aus, dass im Terminal 3 künftig jährlich 19 Millionen Passagiere abgefertigt werden können.

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht
Kolumne von Alexander Mayer
Aktien, Gold, Bitcoin: Es hängt an der US-Notenbank13. Sept. · decentralist.de
Aktien, Gold, Bitcoin: Es hängt an der US-Notenbank
"Bei einigen wird sich Existenzfrage stellen"
So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochengestern, 04:01 Uhr · dpa-AFX
So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen
Börse am Morgen 15.09.2025
Dax legt zu zum Handelsstart - Rüstungswerte im Fokusheute, 10:01 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abheute, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden