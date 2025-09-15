Werbung ausblenden

Goldpreis erklimmt weiteres Rekordhoch - Spekulation auf US-Zinssenkung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Montag mit der Aussicht auf eine US-Zinssenkung einen weiteren Höchstwert erreicht. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im New Yorker Handel auf bis zu gut 3.685 US-Dollar. Händler verwiesen auf eine erwartete Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Niedrigere Zinsen können bei Anlegern die Nachfrage nach anderen Vermögenswerten steigen lassen, weil mit vergleichsweise sicheren Anlagen wie Anleihen dann weniger Rendite zu erwarten ist. Gold wirft an sich keine Zinsen ab, dieser Nachteil gegenüber Festverzinslichen schrumpft tendenziell aber mit geringeren Zinsen. Gold hat ohnehin wegen der Unsicherheit in der Weltwirtschaft seit geraumer Zeit einen Lauf, das Edelmetall gilt auch als "Krisenwährung".

Seit einigen Wochen trüben sich die Konjunkturdaten aus den USA merklich ein. Es gilt daher am Markt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich./men/la

