Großbritannien steckt über eine Milliarde Pfund in maritimen Sektor

Bengalore (Reuters) -Die britische Regierung und die Industrie wollen mit einer gemeinsamen Investition von mehr als 1,1 Milliarden Pfund (rund 1,5 Milliarden Dollar) den maritimen Sektor des Landes stärken. Dies teilte die Regierung in London mit. Mit den Investitionen sollen das Wachstum angekurbelt und Arbeitsplätze in den Küstengemeinden geschaffen werden. Davon profitieren unter anderem die Bereiche Maschinenbau, grüne Technologien und Bauwesen.

Das Paket umfasst den Angaben zufolge 700 Millionen Pfund an privaten Investitionen in wichtige britische Häfen. Hinzu kommen 448 Millionen Pfund an öffentlichen Mitteln zur Reduzierung der Emissionen in der Schifffahrt. "Wir stellen fast eine halbe Milliarde zur Verfügung, um die Kohlenstoffemissionen der Schifffahrt zu senken und steuern damit auf Netto-Null bis 2050 zu", sagte Verkehrsministerin Heidi Alexander. Die offizielle Ankündigung des Investitionspakets soll am 15. September erfolgen, dem ersten Tag der London International Shipping Week.

(Bericht von Rhea Rose Abraham, bearbeitet von Sabrina Frangos. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)