Polizei geht von Brandstiftung an Bahnstrecke aus
dpa-AFX · Uhr
LEHRTE (dpa-AFX) - Die Polizei geht nach dem Brand an einem Stellwerk der wichtigen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover von schwerer vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Spurenlage an dem Stellwerk in Lehrte deute darauf hin, teilte eine Sprecherin der Polizei Hannover mit. Zuvor hatten die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und der NDR berichtet./lfi/DP/stk
