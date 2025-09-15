Werbung ausblenden

Trump: Drei Tote nach erneutem US-Angriff auf Drogen-Schiff

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Schiff angegriffen und dabei nach Angaben von Präsident Donald Trump drei Menschen aus Venezuela getötet. Bei den Opfern handele es sich um "drei männliche Terroristen", die sich auf dem Weg in die USA befunden hätten und in internationalen Gewässern getroffen worden seien, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/men

