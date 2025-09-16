Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 nach gekappter Prognose unter Druck

dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine gekappte Jahresprognose hat die Aktien von ProSiebenSat.1 am Dienstag belastet. Am Nachmittag fielen sie um bis zu 3,9 Prozent auf 6,065 Euro. Im frühen Handel hatten sich die Papiere zeitweise noch um 3,5 Prozent erholt und die 200-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den langfristigen Trend getestet. Nun ging der jüngste Kursrutsch nach einem Stabilisierungsversuch am Vortag aber doch weiter. Vom Ende August erreichten Zweijahreshoch bei 8,53 Euro ist der Medienkonzern bereits um fast 30 Prozent zurückgekommen. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt allerdings noch fast ein Viertel.

ProSiebenSat.1 erwartet im laufenden Jahr weniger Umsatz als bisher in Aussicht gestellt und verwies dabei auf die ausbleibende Erholung des Werbemarktes. Auch das bereinigte operative Ergebnis (ber. Ebitda) dürfte wohl kleiner ausfallen als zuvor avisiert.

Der im Kleinwerte-Index SDax notierte Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck./niw/jha/

