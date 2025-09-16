Werbung ausblenden

APA ots news: Bis zu 160.000 Notebooks für Österreichs Klassenzimmer: Bildungsministerium setzt auf CANCOM a+d und Lenovo

Wien (APA-ots) - Im neuen Schuljahr erhalten rund 40.000 Schüler:innen in  
ganz 
Österreich standardisierte Windows Schulnotebooks. Die Geräte werden 
im Rahmen der Endgeräteinitiative des Bildungsministeriums an 
Schüler:innen sowohl in der ersten Klasse Mittelschule als auch im 
Gymnasium ausgegeben. Dabei trägt das Bildungsministerium den 
Großteil der Kosten. Erziehungsberechtigte leisten lediglich einen 
einmaligen Eigenanteil von 25 % des Gerätepreises. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann dieser Eigenanteil vollständig entfallen - in 
diesen Fällen übernimmt das Bildungsministerium die Kosten zur Gänze. 
Die Geräteinitiative ist Teil der 2021 gestarteten 
Digitalisierungsoffensive zur Schaffung der pädagogischen und 
technischen Voraussetzungen für IT-unterstützten Unterricht an den 
österreichischen Schulen. 

Die CANCOM a+d IT Solutions GmbH konnte die öffentliche 
Ausschreibung zur Lieferung und Servicierung der Schulnotebooks für 
sich entscheiden und wird ein geplantes Abnahmevolumen von 
voraussichtlich 160.000 Geräten bis Ende 2028 erfüllen. 

Zwtl.: Einheitliche Ausstattung für digitales Lernen 

Zum Einsatz in den Schulen in Österreich kommt das Lenovo 
Notebook V14 der vierten Generation. Es verfügt über ein 14-Zoll- 
Display, einen AMD-Prozessor und Windows 11. Die Ausstattung ist auf 
die Anforderungen des Unterrichtsalltags abgestimmt. Die Einhaltung 
aller relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards wurde geprüft 
und bestätigt. Ergänzt wird das Notebook durch eine 4-jährige 
Hardware-Garantie. 

Bereits im Schuljahr 2024/25 basierten über 50 % der eingesetzten 
Schulgeräte auf Windows-Systemen. Seit 2024 liefert CANCOM a+d auch 
die Windows-Tablets von Lenovo an Schulen in ganz Österreich. Die 
standardisierten Schulnotebooks und -Tablets, kombiniert mit den 
umfassenden CANCOM-Dienstleistungen, gewährleisten eine einheitliche 
technologische Ausstattung für alle Schüler:innen und ermöglichen ein 
unterbrechungsfreies Arbeiten. Diese Lösung erleichtert außerdem die 
nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur der Schulen, 
unterstützt den reibungslosen Einsatz digitaler Lernsysteme und 
fördert die effiziente Umsetzung pädagogischer Konzepte. 

Die Auslieferung der Geräte für das Schuljahr 2025/26 startet 
wenige Wochen nach Schulbeginn direkt an den Schulstandort. Diese 
werden dort dann entsprechend an die Schüler:innen verteilt. 

"Zeitgemäße Bildung braucht moderne Geräte und verlässliche 
Partner. Als langjähriger Digitalisierungspartner im Bildungsbereich 
unterstützen wir österreichweit Organisationen und Initiativen, um 
die digitale Bildung in Bildungseinrichtungen voranzutreiben. Mit 
unseren Schulnotebooks und -Tablets von Lenovo sowie als 
autorisierter Lenovo-Service-Partner setzen wir uns aktiv für den 
nachhaltigen Erfolg der Bildungsinitiative ein. Wir sorgen für einen 
reibungslosen und unkomplizierten Ablauf und für eine verlässliche 
Betreuung aller Schulen, Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen, so 
Paul Suppan, Geschäftsführer CANCOM a+d IT Solutions. 

Zwtl.: Online-Service-Portal für Eltern, Schüler:innen und 
Lehrer:innen 

Für die Abwicklung von technischen Problemen und Defekten stellt 
CANCOM a+d ein eigenes Schulnotebook-Service-Portal zur Verfügung. 
Die User:innen erhalten wichtige Tipps zum Self-Service oder melden 
Reparaturen unkompliziert online an. Bei Bedarf erhalten sie eine 
spezielle Rückversandbox zur kostenfreien Einsendung des Geräts. Die 
Geräte-Reparatur oder der Geräte-Tausch erfolgt durch CANCOM a+d als 
autorisierten Lenovo Service Provider am Standort in Brunn am 
Gebirge. Als führender Anbieter digitaler Arbeitsplatzlösungen 
verfügt CANCOM a+d über ein österreichweites Servicenetz - und 
garantiert damit österreichweiten Support. 

"Mit unserem bewährten 360-Grad-Ansatz im Endgeräte-Service - 
bestehend aus einem zentralen Online-Portal und einem eigenen Lenovo- 
Repair-Center in Österreich - bietet CANCOM a+d eine strukturierte 
und effiziente Lösung für schnelle Unterstützung im Bedarfsfall", 
erklärt Patricia Herricht, Key Account Managerin Public bei CANCOM a+ 
d IT Solutions. 

Über CANCOM in Österreich: Als führender Digital Business 
Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den 
öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und 
Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als 
auch Workplace Solutions, datenbasierte Digital Solutions, Managed 
Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie 
begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen 
sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches 
Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. Die über 5.600 
Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 
Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und 
Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten 
Marktpräsenz und Kundennähe. CANCOM erwirtschaftete 2024 einen 
Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern- 
Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse 
im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. 

