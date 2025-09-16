Werbung ausblenden

APA ots news: CEO & CFO Awards 2025: Deloitte zeichnet Top-Führungskräfte...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: CEO & CFO Awards 2025: Deloitte zeichnet Top-Führungskräfte von Österreichs börsennotierten Unternehmen aus

Wien (APA-ots) - Mit den CEO & CFO Awards holt das Beratungsunternehmen  
Deloitte 
gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria bereits zum 
18. Mal die besten Führungskräfte des Landes vor den Vorhang. Im 
Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden nun die diesjährigen 
Auszeichnungen übergeben. 

Mit den CEO & CFO Awards wurden erneut die Top-Führungsduos 
heimischer börsennotierter Unternehmen ausgezeichnet. Die Trophäen 
wurden in sechs verschiedenen Kategorien an die CEOs und CFOs der 
jeweiligen Unternehmen vergeben. Zudem wurde auch heuer wieder eine 
CFO Newcomerin des Jahres gewählt. 

"Die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen CEO & CFO 
Awards beweisen große betriebswirtschaftliche Kompetenz und 
Führungsstärke. Außerdem zeigen sie, wie wichtig diese Fähigkeiten 
gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind. Sie geben 
Orientierung und leisten damit einen wertvollen Beitrag für den 
Erfolg des österreichischen Wirtschaftsstandorts", betont Harald 
Breit, CEO von Deloitte Österreich. 

Zwtl.: Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 

In einem für die Baubranche sehr herausfordernden Umfeld haben 
Karl-Heinz Strauss und Klemens Eiter der PORR zu einer 
Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Euro verholfen. Zudem 
konnten sie den Streubesitz und damit auch die Attraktivität der 
Aktie erhöhen. Und auch an den Margen, die trotz Wohnbaukrise 
steigen, sieht man die langfristig angesetzte Handschrift des 
Vorstands. Kaum ein größerer Infrastrukturbau in den Märkten des 
Unternehmens wird ohne Mitarbeit der Porr durchgeführt - mehr 
Zustimmung geht nicht, weshalb sie den Preis in der Kategorie " Bau & 
Immobilien " entgegennehmen durften. 

Mit der strategischen Zusammenlegung von Borealis und Borouge unter 
dem Namen Borouge Group International ist es Alfred Stern und 
Reinhard Florey gelungen, ein wichtiges Zukunftsstandbein der OMV zu 
erschaffen. Das ist eine respektable Leistung, die ihnen den Sieg in 
der Kategorie " Energie & Roffstoffnahe Industrie " einbrachte. Im 
Jahr 2024 hat sich auch gezeigt, dass das Unternehmen problemlos 
Benchmark-Emissionen am Markt platzieren kann. Und Entwicklungen wie 
die Recyclinganlage ReOil sowie die Geothermiebohrungen bei Wien 
zeigen, dass das Know-how des Konzerns vielseitig einsetzbar ist. 

Die Erste Group kann nicht nur beeindruckende Unternehmensergebnisse 
liefern - das Unternehmen hat auch an der Börse überzeugend performt. 
Besonders erwähnenswert ist ein bahnbrechender Mega-Deal in Polen, 
der die Position der Erste Group in CEE langfristig absichern sollte. 
Peter Bosek und Stefan Dörfler verstehen das Geschäft, legen keine 
Allüren an den Tag und tragen mit ihrer sachorientierten Führung 
einer für den Wirtschaftsstandort sehr wichtigen Bank wesentlich zum 
Erfolg bei. Sie wurden in der Kategorie " Banken & Versicherungen " 
ausgezeichnet. 

Sie sind noch nicht lange in ihrer neuen Rolle, doch schon jetzt 
stechen Walter Oblin und Barbara Potisk-Eibensteiner von der 
Österreichischen Post AG durch ihre fachliche Kompetenz und als tolle 
Persönlichkeiten hervor. Oblin hat seine Transformation zum CEO 
überzeugend geschafft und damit seiner Kollegin Potisk-Eibensteiner 
genug Raum gegeben, um ihre neue Rolle als CFO ausfüllen zu können. 
Gemeinsam arbeiten sie nun am Ausbau der Position als Marktführer im 
Paketgeschäft in einem anhaltend starken Wettbewerbsumfeld. Sie 
siegten in der Kategorie " Mobilität ". 

Frequentis überzeugt durch eine sensationelle Aktienperformance auf 
Basis signifikanter Growth-Entwicklung. Und eines steht fest: Wenn 
ein Auftragseingang über dem Jahresumsatz liegt, zeigt das, dass man 
die richtigen Produkte anbietet. In einem derart 
sicherheitsrelevanten Geschäft zu reüssieren, zeugt vom umsichtigen 
Management und aufgebauten Know-how der beiden Verantwortlichen 
Norbert Haslacher und Peter Skerlan, Gewinner in der Kategorie " 
Technologie ". 

VERBUND verfolgt eine ambitionierte und messbare Klimastrategie. Eine 
nachhaltige Energiewende kann nur im Einklang mit der Natur gelingen. 
Daher spielt der Schutz der Biodiversität eine bedeutende Rolle in 
der Konzernstrategie von VERBUND. Teil dieser Strategie ist ist 
beispielsweise die Emission der letzten grünen Anleihe inklusive 
Biodiversität in Höhe von 500 Millionen Euro. Mit dem Projekt 
"Fitfor24" hat VERBUND zudem einen Meilenstein gesetzt, nämlich die 
vollständige Integration der CSRD und ESRS in alle 
Unternehmensbereiche. Außerdem verfolgt VERBUND eine umfassende 
Wasserstoffstrategie. So viel Tatendrang muss belohnt werden, weshalb 
Michael Strugl und Peter F. Kollmann den Preis in der Kategorie " ESG 
" entgegennehmen dürfen. 

Die Newcomerin CFO des Jahres 2025 ist Claudia Trampitsch von der 
AMAG Austria Metall AG . Trampitsch startete ihre Karriere bei 
Deloitte und absolvierte 2005 die Steuerberaterprüfung. Danach war 
sie bei weiteren großen Kanzleien tätig und legte die 
Wirtschaftsprüferprüfung ab. 2015 wechselte sie als 
Konzernrechnungswesenleiterin zur AMAG. Bereits 2018 wurde sie zur 
Geschäftsführerin der AMAG metal GmbH bestellt, bevor sie am 1.1.2024 
als erstes weibliches Vorstandsmitglied zur CFO des Konzerns ernannt 
wurde. Mit ihrer ausgezeichneten fachlichen Expertise, ihrer 
Vorbildfunktion für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer 
verbindenden Persönlichkeit trifft sie nunmehr mit ihren 
Vorstandskollegen die zukunftsweisenden Entscheidungen, die der AMAG 
- trotz globaler Herausforderungen - solide Finanzergebnisse 
einbringen. 

"Wir gratulieren den ausgezeichneten Führungsteams ganz herzlich. 
Ihre Leistungen haben eine Vorbildwirkung und zeigen, wie man 
Unternehmen nicht nur sicher durch Veränderungen steuert, sondern 
auch Chancen erkennt und neue Perspektiven eröffnet", erklärt Orsolya 
Hegedüs, Partnerin bei Deloitte Österreich. 

Zwtl.: Das Auswahlverfahren 

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger basiert auf zwei 
gleich stark gewichteten Kriterien, nämlich dem Juryurteil sowie der 
objektiven Analyse der Unternehmenskursentwicklung. Die Jury bildeten 
die CEOs und CFOs selbst. Die CFO Newcomerin des Jahres wurde von den 
Mitgliedern des CFO Club Österreich gewählt. 

Zum Download: 

Zitate der Preisträger:innen Credits Deloitte 

Gruppenfoto Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt 
Bildbeschreibung: Preisträger:innen mit Deloitte Laudator:innen 

Foto Gewinner Bau & Immobilien Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt 
Bildbeschreibung (vlnr): Herbert Kovar (Deloitte) und Karl-Heinz 
Strauss (PORR) 

Foto Gewinner Energie & Rohstoffnahe Industrie Credits 
Deloitte/Niklas Schnaubelt 
Bildbeschreibung (vlnr): Orsolya Hegedüs (Deloitte) und Reinhard 
Florey (OMV) 

Foto Gewinner Banken & Versicherungen Credits Deloitte/Niklas 
Schnaubelt 
Bildbeschreibung (vlnr): Karin Mair (Deloitte) und Stefan Dörfler ( 
Erste Group) 

Foto Gewinner:innen Mobilität Credits Österreichische Post AG 
Bildbeschreibung (vlnr): Barbara Potisk-Eibensteiner, 
Finanzvorständin, Österreichische Post AG und Walter Oblin, 
Generaldirektor, Österreichische Post AG 

Foto Gewinner Technologie Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt 
Bildbeschreibung (vlnr): Peter Skerlan (Frequentis), Anna Nowshad ( 
Deloitte) und Norbert Haslacher (Frequentis) 

Foto Gewinner ESG Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt 
Bildbeschreibung (vlnr): Gudrun Heidenreich-Pérez (Deloitte) und 
Peter F. Kollmann (VERBUND) 

Foto Gewinner Newcomerin Credits Deloitte/Niklas Schnaubelt 
Bildbeschreibung (vlnr): Friedrich Wiesmüllner (Deloitte) und Claudia 
Trampitsch (AMAG) 

Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional 
Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 
Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen 
Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology 
& Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der 
umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte 
Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche 
Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für 
den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt 
Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als 
Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu 
sein. Mehr unter www.deloitte.at . 

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), 
dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren 
verbundene Unternehmen innerhalb der "Deloitte Organisation". DTTL ( 
"Deloitte Global"), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit 
ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, 
unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig 
verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL 
Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften 
nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt 
keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about. 
Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank 
Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im 
internationalen Deloitte Legal Netzwerk. 

Rückfragehinweis: 
   Deloitte Österreich 
   Mag. Armin Nowshad 
   Telefon: +43 1 537 00 8556 
   E-Mail: arnowshad@deloitte.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3338/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0084    2025-09-16/11:31
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden