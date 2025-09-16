Israel startet Bodenoffensive auf Gaza-Stadt

- von Steven Scheer und Nidal al-Mughrabi

Jerusalem/Kairo (Reuters) - Israel hat seine lang erwartete Bodenoffensive auf Gaza-Stadt gestartet.

"Gaza brennt", schrieb Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag auf der Online-Plattform X. Die israelischen Streitkräfte "schlagen mit eiserner Faust auf die terroristische Infrastruktur ein, und die IDF-Soldaten kämpfen tapfer, um die Bedingungen für die Freilassung der Geiseln und die Zerschlagung der Hamas zu schaffen". Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, Israel habe einen bedeutenden Einsatz gestartet.

Nach Angaben der von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden in den ersten Stunden des Angriffs mindestens 40 Menschen getötet. Israel erneuerte seine Aufrufe an die Zivilbevölkerung, das Gebiet zu verlassen, woraufhin lange Kolonnen von Palästinensern in Richtung Süden strömten. "Sie zerstören Wohntürme, die Säulen der Stadt, Moscheen, Schulen und Straßen", schrieb der 70-jährige Abu Tamer in einer Textnachricht. "Sie löschen unsere Erinnerungen aus." Andere Einwohner blieben jedoch zurück. "Es ist wie eine Flucht vom Tod in den Tod, deshalb gehen wir nicht weg", sagte eine Frau im Vorort Sabra.

Ein israelischer Militärvertreter sagte, die Armee habe mit der Hauptphase ihres Bodentruppeneinsatzes in dem wichtigsten städtischen Zentrum des Küstenstreifens begonnen. Man gehe davon aus, dass bis zu 3000 Hamas-Kämpfer in der Stadt seien. Die Armee sei bereit, die Einsätze so lange wie nötig fortzusetzen, um die Hamas zu besiegen. Die Operation solle schnell erfolgen, wobei die Sicherheit der verbliebenen Geiseln und Zivilisten Vorrang habe.

KRITIK VON BUNDESREGIERUNG

Die Pläne für die Offensive waren nicht nur international auf Kritik, sondern offenbar auch innerhalb der israelischen Führung auf Bedenken gestoßen. Generalstabschef Ejal Samir hatte Netanjahu einem Bericht zufolge bei einem Treffen am Sonntagabend noch gedrängt, ein Abkommen für eine Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas anzustreben. Auch in der israelischen Bevölkerung wuchs der Protest.

Familien von Geiseln versammelten sich am Montagabend vor Netanjahus Haus in Jerusalem. "Der Ministerpräsident hat beschlossen, Soldaten in Gebiete zu schicken, in denen sich unsere Angehörigen aufhalten, die verletzt werden und nicht lebend zurückkehren könnten", sagte Anat Angrest, deren Sohn unter den Geiseln ist. "Er tut alles, um sicherzustellen, dass es keinen Deal gibt und sie nicht zurückgebracht werden."

Kritik am Vorgehen Israels kam am Dienstag erneut von der Bundesregierung. Außenminister Johann Wadephul sagte in Berlin, die Offensive auf Gaza-Stadt gehe in "die vollkommen falsche Richtung". Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Außenministerin Maria Malmer Stenergard betonte der CDU-Politiker: "Wir lehnen das ab." Erforderlich sei stattdessen ein sofortiger Waffenstillstand, eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln.

VORWURF GEGEN ISRAELS REGIERUNG

Die verstärkten Angriffe erfolgten nach einem Besuch von US-Außenminister Marco Rubio am Montag in Jerusalem. Rubio sicherte Israel die volle Unterstützung der USA zu und sagte, man müsse auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass es kein diplomatisches Ende des Krieges geben werde. Netanjahu hatte das Militär bereits im vergangenen Monat angewiesen, Gaza-Stadt einzunehmen, die er als Bastion der Hamas bezeichnet. Sie ist die größte Stadt des Gazastreifens. In dem Gebiet im Norden des Küstenstreifens werden noch immer mehr als eine Million Menschen vermutet, darunter auch hunderttausende Kinder.

Die Hamas hatte im Oktober 2023 Israel angegriffen, wobei nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und rund 251 Geiseln genommen wurden. Nach Angaben der israelischen Behörden sind von den verbleibenden 48 Geiseln im Gazastreifen noch 20 am Leben. In dem darauffolgenden Militäreinsatz Israels sind nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums bislang mehr als 64.000 Palästinenser getötet worden. Israel kontrolliert bereits etwa 75 Prozent des Gazastreifens.

Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor. Hochrangige israelische Regierungsvertreter, darunter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, hätten zu diesen Taten angestiftet, hieß es in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht weiter. "In Gaza findet ein Völkermord statt", sagte die Leiterin der Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete, Navi Pillay. "Die Verantwortung für diese Gräueltaten liegt bei den israelischen Behörden auf höchster Ebene." Der israelische UN-Botschafter in Genf wies die Darstellungen umgehend zurück.

(Bericht von Steven Scheer und Maayan in Jerusalem; Nidal al-Mughrabi in Kairo; Christian Martinez, Alexander Cornwell, Enas Alashray und Yomna Ehab; Emma Farge in Genf, bearbeitet von Alexander Ratz; redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)