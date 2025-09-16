Dax leicht im Minus vor US-Zinsentscheid - Beiersdorf-Aktie gibt nach

Nach dem festeren Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zur Eröffnung von seiner trägen Seite gezeigt. Der Dax sank rund eine Stunde nach Handelsstart um circa 0,4 Prozent auf 23.657 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,2 Prozent auf 30.407 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent bergab.

Im Fokus steht die heute beginnende und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endende US-Notenbanksitzung. Dafür könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Atoss Software ziehen nach Metzler-Empfehlung an

Die Aktien von Atoss Software steuern am Dienstag auf einen klaren Erholungsversuch zu. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn zog der Kurs um etwa 5,3 Prozent an, nachdem die Privatbank Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Diese brachte Analyst Oliver Frey mit dem Kursrutsch um ein Drittel in Verbindung, den die Aktien seit Juli hinter sich haben.

Zuletzt waren sie erstmals seit Anfang 2024 wieder unter die 100-Euro-Marke abgesackt. Im Juli waren sie in der Spitze noch nahe an die 150-Euro-Marke gestiegen.Frey schrieb, die Kurskorrektur der Aktie bringe für Anleger eine attraktive Chance mit sich. Mit Atoss setzten sie auf ein Unternehmen, das ein starkes Finanzprofil mit einer führenden Position im strukturell wachsenden Personalmanagement-Markt verbinde.

Steigende Arbeitskosten, strengere Regularien und ein anhaltender Mangel an Arbeitskräften sorgten für langfristige Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens. Für die deutschsprachigen Länder werde ein jährliches Marktwachstum von etwa neun bis zehn Prozent erwartet.

Beiersdorf auf Dreijahrestief - Jefferies streicht Kaufvotum

Die Aktien von Beiersdorf haben am Dienstag nach einer pessimistischer klingenden Analystenstudie ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Gut eine Stunde nach Handelsstart ging es für die Titel des Konsumgüterkonzerns um fast 1,6 Prozent abwärts.

Im Dax zählten sie damit aber zu den größten Verlierern. Zeitweise war der Kurs knapp unter die 92-Euro-Marke und damit auf ein Tief seit Sommer 2022 gerutscht. Der Jahresverlust der Aktie beträgt mittlerweile fast ein Viertel.

Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag die bisherige Kaufempfehlung für Beiersdorf aufgegeben. Analyst David Hayes begründete dies vor allem mit der besonders wichtigen Marke Nivea, die mit ihrem Wachstum kämpfe. Dieses sei aber notwendig, um die Aktie auf Kurs zu halten.

Historisch sei es ersichtlich, dass Phasen der Neufokussierung und anziehender Investitionen die Marke nicht nachhaltig stärken können. Er geht auch davon aus, dass die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch sind.

(mit Material von dpa-AFX)