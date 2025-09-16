DAX zeigt Schwäche – Newron und Energiekontor im Fokus
Der DAX zeigt sich an diesem Dienstag leicht im Minus. Auch die US-Indikationen liefern bislang keine klare Richtung, während der Nikkei in Tokio nahezu unverändert tendierte. Die internationalen Märkte wirken etwas eingefroren: Impulse fehlen, die Anleger halten sich zurück und warten auf neue Signale aus Konjunktur und Unternehmenswelt.
Makroökonomischer Überblick:
In Großbritannien wurde am Morgen die Arbeitslosenquote für Juli veröffentlicht. Mit 4,7 Prozent liegt sie exakt im Rahmen der Erwartungen und bestätigt die Stabilität am britischen Arbeitsmarkt. Für den Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die Einzelhandelsumsätze für August stehen an. Das Wachstum dürfte sich gegenüber dem vorherigen Wert von 0,5 Prozent leicht abschwächen, erwarten Marktbeobachter.
Im Fokus:
Newron Pharmaceuticals startet stärker in den Handelstag. Das Biotech-Unternehmen hat heute seine Halbjahreszahlen vorgelegt und dabei die Fortschritte im klinischen Entwicklungsprogramm Evenamide hervorgehoben. Besonders im Fokus steht die Phase-III-Studie ENIGMA-TRS zur Behandlung therapieresistenter Schizophrenie. Die ersten Patienten wurden im August eingeschlossen, weitere Studien sollen im Oktober folgen.
Energiekontor AG hat zwischen dem 8. und 12. September insgesamt 1.177 Aktien im Rahmen seines laufenden Rückkaufprogramms erworben. Seit Juli summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien auf 10.700 Stück. Die Maßnahme dient laut Unternehmensführung der Stabilisierung des Kurses und signalisiert Vertrauen in die eigene Entwicklung. Parallel dazu meldet Energiekontor Fortschritte bei mehreren Windparkprojekten in Deutschland und Schottland. Trotz positiver operativer Signale ist die Aktie am heutigen Handelstag unter Druck.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|SAP SE
|Bull
|HD1VZ8
|6,52
|149,9681 EUR
|2,92
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG1152
|11,89
|22461,640913 Punkte
|19,34
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FW4
|8,37
|22821,827713 Punkte
|26,52
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYJ
|4,75
|23178,418807 Punkte
|45,61
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG9GP1
|4,91
|24108,690032 Punkte
|52,49
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2025; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Walmart Inc.
|Call
|UG4QQL
|0,33
|115,00 USD
|9,05
|18.03.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD4LCT
|8,90
|760,00 USD
|19,75
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG8YFK
|13,35
|25000,00 Punkte
|17,41
|10.10.2025
|TSMC Ltd.
|Call
|UG4F6N
|7,72
|180,00 USD
|2,49
|18.03.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UG48LX
|1,46
|1000,00 EUR
|8,55
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2025; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Süss MicroTec SE
|Long
|HD9W50
|1,61
|14,043792 EUR
|2
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|UG9QK5
|10,13
|146,238171 USD
|2
|Open End
|Schaeffler AG
|Long
|UG6REP
|22,62
|4,400827 EUR
|5
|Open End
|Hannover Rück SE
|Long
|HC6JBU
|2,06
|212,609433 EUR
|7
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6QH1
|0,98
|27706,462532 Punkte
|-6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2025; 09:40 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–