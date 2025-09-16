EQS-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion

EQS-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

DEAG beschließt Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion

Zinsspanne: 7,00 % - 8,00 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Zeichnungsfrist: 18.09.2025 bis 08.10.2025

Umtauschfrist: 18.09.2025 bis 02.10.2025 mit Erstattung Stückzinsen und Barprämie

Mittelverwendung: Refinanzierung Unternehmensanleihe 2023/2026, Forcierung des organischen Wachstums und Fortsetzung der erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie sowie Reduzierung von Minderheitenanteilen

Kündigung der Anleihe 2023/2026 nach erfolgreicher Emission beabsichtigt

Berlin, 16. September 2025 – Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“ oder „die Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Unternehmensanleihe („die Anleihe“ oder „die Schuldverschreibungen 2025/2029“) im Volumen von bis zu 75 Mio. EUR beschlossen. Die Anleihe (ISIN: NO0013639112) hat eine Laufzeit von vier Jahren bis Oktober 2029. Der Nettomittelzufluss aus der Anleiheemission soll zur Refinanzierung der bestehenden DEAG-Unternehmensanleihe 2023/2026 dienen sowie zur Finanzierung der operativen Geschäftsaktivitäten der DEAG durch organisches Wachstum und die weitere Umsetzung der erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie. Darüber hinaus plant die DEAG, Minderheitenanteile an Beteiligungen sukzessive zu reduzieren.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat einen festen Zinskupon, der im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens in einer Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a. spätestens bis zum Ende der Angebotsfrist festgelegt wird. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils im April und Oktober eines Jahres gezahlt. Die Schuldverschreibungen haben einen Nominalbetrag von je 1.000,00 EUR.

Die Zeichnungsfrist für die Anleihe wird am 18. September 2026 beginnen und voraussichtlich am 08. Oktober 2025 (12:00 Uhr) enden. Eine vorzeitige Schließung oder eine Verlängerung der Zeichnungsfrist ist möglich. Während der Angebotsfrist können die Schuldverschreibungen über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse gezeichnet werden. Zudem soll die Anleihe institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Außerdem unterbreitet die DEAG den Inhabern der 8,0 %-Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN: NO0012487596) ein Umtauschangebot, wonach diese Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die Schuldverschreibungen 2025/2029 getauscht werden können. Dabei erhalten Tauschende zusätzlich je Schuldverschreibung einen Barausgleich in Höhe von 20 EUR und die anteilig angefallenen Zinsen. Es besteht eine Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschs.

Das Umtauschangebot, das voraussichtlich am 18. September 2025 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht wird, beginnt am 18. September 2025 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2025 (18:00 Uhr).

Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2023/2026, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

Es ist geplant, die Schuldverschreibungen 2025/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Zudem wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo gestellt.

Der für die Durchführung des Öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege der Notifizierung (Passporting) übermittelt. Der Wertpapierprospekt wird auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) veröffentlicht.

Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.

Mitteilende Person: Detlef Kornett, Vorstandsvorsitzender

Starke Performance: EBITDA in H1-2025 mehr als verdoppelt und Umsatz gesteigert

Wachsendes Ticketing: Anstieg auf 12 Mio. Tickets im Gesamtjahr 2025 geplant

Bestens gefüllter Veranstaltungskalender: Music, Spoken Word & Literary Events, Family-Entertainment

Erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie: DEAG wächst auch durch Zukäufe weiter

Mit einem sehr guten ersten Halbjahr 2025 hat die DEAG strategische Impulse für das Gesamtjahr gesetzt und profitiert von ihrer starken Marktposition und den Weichenstellungen und Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2025 stieg um 17,1 % auf 155,4 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit 6,6 Mio. EUR gegenüber dem Wert der Vorperiode (3,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. Die Zahl der verkauften Tickets lag mit 6,9 Mio. um 19 % über der Vorjahresperiode – der Großteil der Tickets wird bereits über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen abgesetzt. Über die DEAG-Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie werden sowohl die eigenen Live-Events sowie Dritt-Content vertrieben. Für das Gesamtjahr 2025 plant die DEAG einen weiteren Anstieg der verkauften Tickets auf rund 12 Mio. nach über 11 Mio. im Jahr 2024.

Erfolgreiche Tourneen, Konzerte und Festivals sowie attraktive Live-Events im Bereich Spoken Word und Family-Entertainment mit Unterhaltung für die ganze Familie sind die Treiber des DEAG-Erfolgs. Im Festival- und Open-Air-Bereich erreicht die DEAG mit Events wie beispielsweise „NATURE ONE“, „Sputnik Spring Break”, „Airbeat One“, „Kessel Festival”, „Belladrum Tartan Heart” oder auch der neuen Beteiligung „ROCKHARZ” ein breites Zielpublikum und begeistert hunderttausende Besucher in Europa. Zu den Tournee- und Konzert-Höhepunkten im bisherigen Jahresverlauf zählten u. a. die Auftritte von Ed Sheeran, Sam Fender, die Scorpions oder auch Iron Maiden.

Der Bereich Spoken Word & Literary Events setzte bedeutsame Akzente mit Europas größtem Literaturfestival lit.COLOGNE inkl. der lit.kid.COLOGNE oder auch der Eventreihe in UK „An Evening with…“. Hier gewährten u. a. prominente Gesprächspartner wie Priscilla Presley, die ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Mika Häkkinen und David Coulthard oder auch Astronaut und Bestseller-Autor Colonel Chris Hadfield persönliche Einsichten und Ansichten. Für die ganze Familie verbreitet die DEAG mit ihren „Christmas Garden“ seit Jahren millionenfach besinnlich weihnachtliche Stimmung an zahlreichen Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland und hat damit ein weiteres eigenes Erfolgsformat etabliert. Für den weiteren Jahresverlauf 2025 und darüber hinaus ist der Veranstaltungskalender der DEAG ebenfalls bestens gefüllt – mit entsprechend positiver Wirkung auch auf die Visibilität der weiteren Geschäftsentwicklung. Besucher können sich beispielsweise freuen auf Konzerte und Tourneen mit Simply Red, Lang Lang, Sabaton, Saxon, Helloween, Hans Zimmer, Marilyn Manson oder auch die Böhse Onkelz mit über 200.000 Besuchern.

Als ein führender Live Entertainment-Anbieter in Europa mit mehr als 6.000 Veranstaltungen pro Jahr spielt die DEAG eine aktive Rolle bei der Marktkonsolidierung. Die Gesellschaft treibt ihre Expansion durch organisches und anorganisches Wachstum voran. Die Buy-&-Build-Strategie des Unternehmens hat sich bewährt und ermöglicht eine vertikale und horizontale Erweiterung ihrer Wertschöpfungskette, steigert das Ticketvolumen und hebt Synergien zwischen ihren Konzerngesellschaften. Entsprechend haben zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 auch die seit 2024 erworbenen Unternehmen beigetragen – bei Umsatz und Ergebnis gleichermaßen. In den vergangenen Quartalen hat die DEAG mit der Beteiligung an der MC2 LIVE Srl erfolgreich den Markteintritt in Italien vollzogen. In Großbritannien wurde ShowPlanr übernommen, und das Segment Spoken Word & Literary Events durch die Akquisition von „How to Academy“ gezielt ausgebaut.

Auch das Festival-Portfolio wurde strategisch erweitert – unter anderem durch Beteiligungen an „Sputnik Spring Break“, dem „Gestört aber Geil“-Festival und zuletzt „ROCKHARZ“.

Die nicht für die Refinanzierung der bestehenden Anleihe benötigten Mittel aus der aktuellen Anleiheemission sollen genutzt werden, um die Buy-and-Build-Strategie weiter voranzutreiben und das profitable Wachstum nachhaltig zu sichern.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die DEAG bei moderat weiter steigenden Umsätzen eine deutliche Verbesserung beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr.

Detlef Kornett: „Stark aufgestellt mit einer klaren Expansionsstrategie, einem sehr guten Halbjahr und einer positiven Perspektive für das Gesamtjahr 2025 und darüber hinaus emittieren wir nun eine neue Unternehmensanleihe. Sie bildet einen wichtigen Baustein für unsere Finanzierungs- und Wachstumsstrategie. Investorinnen und Investoren wollen wir damit ein attraktives Angebot machen. Unser Anspruch: ‚Unterhaltung mit Rendite‘.“

