EQS-News: Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)



16.09.2025 / 16:44 CET/CEST

1. Angaben zum Emittenten

LIBERO football finance AG

Taunusanlage 9-10

60329 Frankfurt

Germany

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 15.09.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

40.360.000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Kontakt:

Dr. Dirk Rogowski

dr@Libero-football-finance.com

16.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Sprache: Deutsch Unternehmen: LIBERO football finance AG Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: info@libero-football-finance.com Internet: www.libero-football-finance.com ISIN: DE000A161N22 WKN: A161N2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 2198352

