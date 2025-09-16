Werbung ausblenden

EQS-News: Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

16.09.2025 / 16:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zum Emittenten

LIBERO football finance AG
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt
Germany

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 
 XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)15.09.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

40.360.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Kontakt:

Dr. Dirk Rogowski

dr@Libero-football-finance.com

16.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LIBERO football finance AG
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail:info@libero-football-finance.com
Internet:www.libero-football-finance.com
ISIN:DE000A161N22
WKN:A161N2
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
EQS News ID:2198352
Ende der MitteilungEQS News-Service

2198352 16.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LIBERO football finance AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalheute, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden