EQS-News: Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
16.09.2025 / 16:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zum Emittenten
|LIBERO football finance AG
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt
Germany
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|15.09.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|40.360.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski
dr@Libero-football-finance.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@libero-football-finance.com
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|ISIN:
|DE000A161N22
|WKN:
|A161N2
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
|EQS News ID:
|2198352
