IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum Mitglied des Verwaltungsrats

Montreal, QC, Kanada, 16. September 2025 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Dr. Amie Phinney, PhD, MBA in den Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung bekanntzugeben.

Dr. Phinney trat Defence kürzlich als Strategie- und Business Advisor bei und arbeitet eng mit dem Führungsteam zusammen, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu schärfen. Mit der Erweiterung ihrer Rolle auf die Ebene des Verwaltungsrats wird sie künftig eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Unternehmensführung und der langfristigen Wertschöpfung übernehmen, während Defence die Entwicklung seiner innovativen Plattform für Arzneimittelabgabe beschleunigt.

Amie hat bereits entscheidend dazu beigetragen, unsere strategischen Prioritäten klarer zu definieren, sagte Sébastien Plouffe, Gründer und CEO von Defence Therapeutics. Ihre umfangreiche Erfahrung in der globalen Pharmaindustrie, in Biotech-Ventures sowie in der Kommerzialisierung wird von unschätzbarem Wert sein, während wir unser Wachstum fortsetzen.

Es ist mir eine Ehre, dem Verwaltungsrat in dieser spannenden Phase beizutreten, sagte Dr. Phinney. Die Wissenschaft von Defence besitzt das Potenzial, einen echten Paradigmenwechsel einzuleiten. Ich freue mich darauf, das Wachstum und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.

Mit der Ernennung von Dr. Phinney stärkt Defence sein Führungsteam und den Verwaltungsrat in einer entscheidenden Phase der Umsetzung bahnbrechender Wirkstoff-Transporttechnologien, die das Potenzial haben, die Therapielandschaft neu zu gestalten und sowohl für Patienten als auch für Aktionäre erheblichen Mehrwert zu schaffen.

Das Unternehmen hat 100.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gemäß den Bedingungen des Omnibus Incentive Plans von Defence an Dr. Phinney gewährt. Die Optionen sind sofort unverfallbar und können zu einem Preis von 0,75 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zuteilungsdatum ausgeübt werden.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation von ADC-Produkten auf Basis seiner proprietären Plattform entwickelt und optimiert. Der Kern dieser Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann die Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs erheblich gesteigert werden.

Investor Relations & Medienkontakt:

Sébastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: +1 (514) 947 2272

E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

www.linkedin.com/company/defence-therapeutics

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Formulierungen wie erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Gründe hierfür können regulatorische Maßnahmen, Marktpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen oder allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen und Überzeugungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen.

Weder die CSE noch deren Marktaufsichtsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

