IRW-News: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold gibt überzeichnete Privatplatzierung mit europäischen Investoren bekannt

IRW-PRESS: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold gibt überzeichnete Privatplatzierung mit europäischen Investoren bekannt

Vancouver, British Columbia - 16. September 2025 / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (TSXV: FAIR) (Fairchild oder das Unternehmen) freut sich, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit europäischen Anlegern bekannt zu geben (die Platzierung). Die Platzierung ist überzeichnet und wird, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden, voraussichtlich am bzw. um den 18. September 2025 geschlossen.

Im Rahmen der Platzierung werden bis zu 18.000.000 Wertpapiereinheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,06 C$ pro Einheit begeben, um einen Bruttoerlös von insgesamt rund 1.080.000 C$ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Unternehmenskapital (jeweils eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Abschluss der Platzierung zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,15 $ pro Aktie. Die Warrants enthalten eine Klausel der vorzeitigen Fälligkeit, die besagt, dass, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Tagesschlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen, beginnend 12 Monate nach dem Abschlussdatum der Platzierung (das auslösende Ereignis), mindestens 0,50 $ pro Stammaktie beträgt, das Unternehmen innerhalb von fünf Tagen nach dem auslösenden Ereignis das Fälligkeitsdatum der Warrants vorverlegen kann. Die Inhaber der Warrants werden diesbezüglich über eine Pressemeldung benachrichtigt. In diesem Fall verfallen die Warrants am ersten Tag, der zehn (10) Kalendertage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung liegt.

Es können sich auch firmeninterne Personen (Insider) an der Platzierung beteiligen. Die Ausgabe von Wertpapieren an Insider wird im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als Transaktion mit einer nahestehenden Partei gewertet. Das Unternehmen hat die Absicht, im Hinblick auf eine solche Beteiligung einer nahestehenden Partei eine Ausnahmegenehmigung von den Anforderungen der formellen Bewertung gemäß Abschnitt 5.5(a) der Vorschrift MI 61-101 sowie eine Ausnahmegenehmigung von den Anforderungen der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 zu beanspruchen, da der faire Marktwert der aufgestockten Platzierung, insofern beteiligte Parteien davon betroffen sind, voraussichtlich 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird.

Die Platzierung erfolgt vorbehaltlich aller erforderlichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden, einschließlich der Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen nach den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltedauer, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung endet. In Zusammenhang mit der Platzierung werden keine Vermittlungshonorare (Finders Fees) ausbezahlt.

Der Erlös aus der Platzierung wird vom Unternehmen für den weiteren Ausbau seiner Goldprojekte in Nevada verwendet bzw. fließt in das allgemeine Working Capital.

Nikolas Perrault, CFA, Executive Chairman von Fairchild, erklärt:

Der Erfolg dieser Finanzierung und die Tatsache, dass sie so rasch überzeichnet war, zeugen davon, wie sehr die europäischen Anleger vom außergewöhnlichen Potenzial unserer Projekte in Nevada und von den erstklassigen Techniker- und Beraterteams, die wir aufgebaut haben, überzeugt sind. Diese Unterstützung so kurz nach unserer überzeichneten LIFE-Finanzierung ist der beste Beweis für die Validität unserer Strategie und bietet uns die Ressourcen, die erforderlich sind, um rasch zur nächsten Erschließungsphase überzugehen. Für uns ist dies erst der Anfang einer Phase des grundlegenden Wandels, in der Fairchild dynamisch wachsen und eine hohe Wertschöpfung im Sinne der Aktionäre generieren wird. Wir sind zuversichtlich, dass mit dieser Finanzierung ein weiterer wichtiger Grundstein für die zu erwartende explosive Unternehmensentwicklung in diesem wunderbaren Bundesstaat Nevada gelegt wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Über Fairchild Gold Corp.

Fairchild Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung qualitativ hochwertiger Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Nevada Titan, befindet sich im historischen Bergbaugebiet Goodsprings im US-Bundesstaat Nevada. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen auch sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Fairchild Lake, das rund 250 Kilometer nordwestlich der Stadt Thunder Bay im Bergbaurevier Patricia in der Provinz Ontario liegt. Die 2.224 Hektar große Konzessionsfläche setzt sich aus 108 Bergbau-Claims zusammen.

Im Namen des Board of Directors

Nikolas Perrault, CFA

Executive Chairman

Fairchild Gold Corp.

info@fairchildgold.com; nikolas@fairchildgold.com

(866) 497-0284

www.fairchildgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über den Prozess und den Abschluss der Platzierung, die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung und Aussagen über die Geschäftspläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt eine solche künftige Leistung erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im jüngsten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens sowie in den Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie in der darin enthaltenen Diskussion der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter https://fairchildgold.com/ verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81057

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81057&tr=1

