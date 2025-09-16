Trump verklagt "New York Times" und Bertelsmann-Tochter auf 15 Milliarden

(Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede über mindestens 15 Milliarden Dollar gegen die "New York Times" und den weltgrößten Verlag Penguin Random House eingereicht.

Er warf der Zeitung, vier ihrer Reporter und der Bertelsmann-Tochter auf seiner Online-Plattform Truth Social vor, über ihn, seine Familie und seine Unternehmen sowie über republikanische Bewegungen wie "America First" und "Make America Great Again" (MAGA) zu lügen. Die Zeitung und der Verlag wiesen das Vorgehen Trumps am Dienstag zurück und bezeichneten die Klage als unbegründet.

Die Klage bezieht sich auf eine Reihe von Artikeln der "New York Times" (NYT), darunter ein Leitartikel vor der Präsidentschaftswahl 2024, in dem Trump als amtsunwürdig bezeichnet wurde. Zudem geht es um ein 2024 von Penguin Random House veröffentlichtes Buch mit dem Titel "Lucky Loser: Wie Donald Trump das Vermögen seines Vaters verschleuderte und die Illusion des Erfolgs schuf".

In der am Montag eingereichten Klageschrift beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk Florida hieß es: "Die Beklagten haben das Buch und die Artikel in böswilliger Absicht veröffentlicht, obwohl sie wussten, dass diese Publikationen voll von abscheulichen Verzerrungen und Erfindungen über Präsident Trump waren." Die Veröffentlichungen hätten Trumps geschäftlichem und persönlichem Ruf geschadet. Dies habe seinen Markenwert massiv und seine zukünftigen finanziellen Aussichten erheblich geschädigt. Als Beispiel nannten Trumps Anwälte den Kursverfall der Aktie seiner Trump Media and Technology Group (TMTG).

ZEITUNG UND VERLAG: KLAGE IST UNBEGRÜNDET

Die Aktie der "New York Times" lag kurz nach dem Börsenstart am Dienstag rund drei Prozent im Minus. Die Zeitung erklärte, die Klage sei unbegründet. "Sie enthält keinerlei legitime Rechtsansprüche und ist vielmehr ein Versuch, unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken und zu verhindern." Die "New York Times" lasse sich von Einschüchterungstaktiken nicht abschrecken. Man werde weiter ohne Furcht oder Bevorzugungen den Fakten nachgehen und sich "für das Recht der Journalisten gemäß dem Ersten Verfassungszusatz einsetzen, im Namen des amerikanischen Volkes Fragen zu stellen". Auch der Verlag Penguin Random House berief sich auf die Pressefreiheit, die im Verfassungszusatz stehe und die für "unsere Rolle als Buchverlag von grundlegender Bedeutung ist", erklärte eine Sprecherin der Bertelsmann-Tochter und betonte ebenfalls: "Diese Klage ist unbegründet."

Um eine Verleumdungsklage in den USA zu gewinnen, muss eine Person des öffentlichen Lebens nachweisen, dass die beleidigende Aussage in "tatsächlicher Böswilligkeit" getätigt wurde - also in dem Wissen, dass sie falsch war, oder unter rücksichtsloser Missachtung der Unwahrheit." Dieser Schutzstandard gegen Verleumdung wurde vom Obersten Gerichtshof der USA in seinem wegweisenden Urteil von 1964 im Fall "New York Times" gegen Sullivan festgelegt. Trump hat den Fall oft als zu starken Schutz für Medien kritisiert. Der Oberste Gerichtshof hat in den vergangenen Jahren Gelegenheiten abgelehnt, dies erneut zu prüfen.

Trump hatte bereits in der vergangenen Woche gedroht, die "New York Times" wegen eines Berichts über eine sexuell anzügliche Notiz und eine Zeichnung für den verurteilten und inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu verklagen.

In seiner zweiten Amtszeit hat Trump sein Vorgehen gegen Medienunternehmen verschärft. Anfang des Jahres verklagte er das "Wall Street Journal" und dessen Eigentümer auf mindestens zehn Milliarden Dollar wegen eines Berichts der Zeitung über einen Geburtstagsgruß für Epstein aus dem Jahr 2003. Im Juli schloss die CBS-Muttergesellschaft Paramount einen Vergleich in einer von Trump eingereichten Milliarden-Klage. Darin warf er der CBS-Nachrichtensendung "60 Minutes" vor, ein Interview mit der damaligen Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, manipulativ geschnitten zu haben, um die Wahl zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

