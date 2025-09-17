Werbung ausblenden

EQS-AFR: Enapter AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Enapter AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.09.2025 / 09:31 CET/CEST
Hiermit gibt die Enapter AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2025

Ort:

https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2025

Ort:

https://enapterag.de/en/investor-relations/finanzberichte/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
Internet:www.enapterag.de
Enapter AG

