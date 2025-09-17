EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.09.2025 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,39 EUR 22.749,44 EUR 25,39 EUR 20.794,41 EUR 25,39 EUR 9.470,47 EUR 25,39 EUR 25.390,00 EUR 25,445 EUR 22.238,93 EUR 25,44 EUR 22.183,68 EUR 25,42 EUR 7.524,32 EUR 25,33 EUR 21.353,19 EUR 25,32 EUR 37.980,00 EUR 25,37 EUR 6.672,31 EUR 25,345 EUR 20.047,90 EUR 25,345 EUR 7.578,16 EUR 25,345 EUR 11.633,36 EUR 25,36 EUR 7.531,92 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,38 EUR 243.148,08 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK MIC: AQED

