EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.09.2025 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Anders Holch
Nachname(n): Povlsen
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,37 EUR 1.726.955,56 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
MIC: CEUX


17.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100714  17.09.2025 CET/CEST

