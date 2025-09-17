IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining startet Folgebohrprogramm 2025 in Redonda nach 174,1 m mit 0,34 % CuÄq ab der Oberfläche

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining startet Folgebohrprogramm 2025 in Redonda nach 174,1 m mit 0,34 % CuÄq ab der Oberfläche

Vancouver, BC - 17. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) gibt den Beginn seines Diamantbohrprogramms 2025 (Bohrprogramm) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen, 2.746,46 Hektar großen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das Projekt) bekannt, das sich in der Vancouver Mining Division von British Columbia in der Nähe von Campbell River befindet.

Das Bohrprogramm stützt sich auf das zuvor gemeldete luftgestützte geophysikalische Programm von Precision GeoSurveys (Precision), das das Projekt abdeckte, wobei die jüngsten Bohrungen in dem Projekt bis zu 142,6 Meter (467,8 Fuß) mit 0,279 % Cu und 0,0281 % Mo ergaben (siehe Tabelle 1), mit oberflächlichen Gehalten von nahe der Oberfläche bis hin zu 3,1 Metern (10,17 Fuß) und bis zu 48 Metern (157,4 Fuß) mit 0,529 % CuÄq. (Siehe Pressemitteilung)

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., erklärte dazu wie folgt: Der Start unserer Arbeiten im Jahr 2025 in Redonda ist ein großer Schritt für Vanguard. Wir verfügen über die erforderlichen Genehmigungen, das Budget ist gesichert und wir schreiten mit einem Tiefenbohrprogramm voran, um die stärksten Ziele aus unseren jüngsten Untersuchungen und Bohrungen zu testen. Die früheren Arbeiten lieferten herausragende Ergebnisse, unter anderem eine 174 Meter lange Zone, die direkt an der Oberfläche beginnt und starke Oberflächenproben mit etwa 0,5 % Kupferäquivalent aufwies - was uns eindeutige Stellen für tiefere Bohrungen und Erweiterungen an die Hand gibt. Wir sind in British Columbia tätig, das für eine verantwortungsvolle Entwicklung offen ist, und das neue Major Projects Office der kanadischen Regierung, das als einheitliche, schnelle Anlaufstelle eingerichtet wurde, zeigt ein echtes Engagement dafür, wichtige Projekte auf den Weg zu bringen. Angesichts dieses Rückenwinds verfolgen wir in dieser Saison das Ziel, auf der in den Jahren 2023-2024 definierten Entdeckung aufzubauen und mit der Ermittlung der tatsächlichen Größe des Systems zu beginnen.

Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für den Start der Bohrungen, und das Unternehmen ist für das geplante Explorationsprogramm vollständig kapitalgedeckt. Das Programm 2025 ist darauf ausgelegt, eine oberflächennahe Kupfer-/Molybdän-Entdeckung weiterzuverfolgen, die 2023 und 2024 gemeldet wurde, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 1: Explorationsprogramm 2023, kombiniert mit historischen Abschnitten aus dem Jahr 1979

Explorationsprogramm 2023 in Kombination mit historischen Abschnitten aus dem Jahr 1979

Bohrloch-Nr. Von/Bis Kernlänge Cu% MoS2% Re (ppm)

Loch Red-23-04 3,1-18,2m 15,2m 0,452 0,0265 0,1053

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

Loch Red-23-04 25,5-97,5m 72m 0,235 0,0228 0,1106

Loch Red-23-04 147,8-163,1m 30,3m 0,212 0,0154 0,0514

Lochböden in gutem Zustand

Loch Red-23-03 3,1-48m 45,0m 0,329 0,0265 0,1111

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

Loch Red-23-03 68,8-141,0m 77,3m 0,323 0,0197 0,0791

Loch Red-23-03 Lochböden in gutem 199,5-210,0m 10,5m 0,174 0,0117 0,0563

Zustand

Loch Red-23-05 2,7-33m 30,3m 0,213 0,0192 0,0749

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

Loch Red-23-05 39,3-182,0m 142,6m 0,279 0,0281 0,0927

Lochböden in gutem Zustand

Loch Red 23-02 3,1-111,0m 108m 0,251 0,025 0,1025

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

Loch Red-23-02 158,5-169,2m 10,7m 0,375 0,1377 0,5871

Lochböden in gutem Zustand

Loch Red-23-01 Bestätigungsbohrung 60-67m 7m 0,136 0,0023 0,0167

außerhalb der potassischen

Zone

Historisches Bohrloch-Nr. Von/Bis Kernlänge Cu% MoS2% CuÄq%

DOH R79-2 110,0-206,7m 96,7 0,21 0,019 0,277

DOH R79-3 3,4-27,5m 24,1m 0,42 0,075

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

35,0-60,0m 25,0m 0,19 0,024

67,5-97,5m 30,0m 0,17 0,120

140,0-152,5m 12,5m 0,30 0,015

3,4-177,5m 174,1m 0,204 0,012 0,340

DOH R79-5 2,7-55,8m 53,1m 0,33 0,025

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

92,5-135,0m 42,5m 0,20 0,038

155,0-172,5m 17,5m 0,37 0,010

182,5-210,0m 27,5m 0,22 0,021

2,-210,0m 207,3m 0,204 0,012 0,277

DOH R79-6 2,5-30,0m 27,5m 0,23 0,058

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

142,5-155,5m 10,0m 0,10 0,045

2,5-117,5m 115m 0,132m 0,012 0,205

DOH R79-7 30,0-37,5m 7,5m 0,20 0,004

15-47,5m 32,5m 0,148 0,004 0,172

DOH R79-8 125,0-135,0m 10,0m 0,06 0,034

125-157,5m 32,5m 0,107 0,004 0,155

DOH R79-9 5,0-15,0m 10,0m 0,16 0,014 0,203

Mineralisierung beginnt an der

Oberfläche

97,5-110,0m 12,5m 0,19 0,011

175,0-210,0m 35,0m 0,09 0,27

90-212,5m 122,5m 0,098 0,007 0,140

Das Unternehmen verfügt derzeit über die Genehmigungen für bis zu 10 Bohrstandorte und erwägt ein offensives Programm für 2025, das eine detaillierte geologische Kartierung der Brekzientrends und tiefere Bohrungen unterhalb von 500 Metern im Bereich des bekannten kalihaltigen Kerns umfassen wird. Die mineralisierten Zonen sind nach Norden und Süden weiterhin offen und weisen potenzielle Erweiterungen entlang eines alten Straßensystems einen Kilometer in Richtung Nordwesten auf. Weiter südlich könnte die Mineralisierung unter den Coast Plutonic Complex absinken, wo luftgestützte geophysikalische Untersuchungen und anschließende Bohrungen angezeigt sind. Darüber hinaus könnten ausgedehnte Eisenskarne, die auf der Ostseite von Redonda Island identifiziert wurden, Teil eines viel größeren magmatisch-hydrothermalen Systems in der Tiefe sein, was das distriktweite Potenzial des Projekts noch verstärkt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81064/Vanguard_170925_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Luftgestützte Magnetikmessungen (RTP) 2024 mit Lineamenten - Siehe Pressemitteilung

Die Bohrlochstandorte wurden sorgfältig ausgewählt, wobei sowohl historische Daten als auch die Ergebnisse der umfassenden luftgestützten geophysikalischen Untersuchung des Unternehmens verwendet wurden, die Ende 2024 abgeschlossen wurde und bei der gesamtmagnetische, gradientenmagnetische und radiometrische Datensätze erhoben wurden. Diese Ergebnisse ergaben starke Korrelationen mit kartierten geologischen Bereichen, unter anderem mit einem von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Verwerfungssystem mit einer seitlichen Verschiebung nach rechts und mehreren kreisförmigen magnetischen Tiefpunkten, die möglicherweise mit Intrusionszentren in Verbindung stehen. Die radiometrischen Daten zu Kalium stellen bogenförmige Kaliumalterationszonen heraus, ein Schlüsselvektor in Porphyr-Kupfer-Molybdän-Systemen, wobei prioritäre Bohrziele sowohl in der Nähe der historischen Bohrungen als auch entlang neu definierter struktureller Korridore identifiziert wurden. Die vollständigen Ergebnisse der luftgestützten Untersuchung, einschließlich der magnetischen und radiometrischen GeoTIFF-Karten, werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, um das Ausmaß und die Qualität der Explorationsmöglichkeiten in Redonda weiter zu veranschaulichen.

Über Redonda

Das Projekt Redonda umfasst neun Mineralkonzessionen mit einer Fläche von insgesamt 2.746,46 ha und befindet sich ca. 40 km nordöstlich von Campbell River, British Columbia. Das Konzessionsgebiet ist durch planmäßigen Frachtkahnbetrieb von Campbell River (z. B. Marinelink oder andere Auftragsfrachtkähne) ganzjährig erreichbar, wobei der Zugang zum Standort von Redonda Bay über eine 5 km lange, vor kurzem ausgebaute Forststraße erfolgt. Durch aktive Forstwirtschaft wird ein umfangreiches Netz von Forststraßen durch die Konzessionen aufrechterhalten. Die Feldarbeiten im Jahr 2021 wurden im Rahmen einer Unterstützungserklärung der Klahoose First Nation innerhalb ihres traditionellen Territoriums sowie unter einer Nutzungsgenehmigung, einer Bohrgenehmigung und einer IP-Ausnahmegenehmigung des Ministeriums für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation (EMLI) durchgeführt. Die Konsultation mit der Homalko First Nation ist abgeschlossen, und eine Genehmigung für zusätzliche Bohrstandorte wird derzeit ausgestellt.

Redonda liegt in der Coast Suture Zone zwischen dem Wrangellia-Terran und dem Coast Plutonic Complex. Dioritische Intrusionen des Coast Plutonic Complex aus der frühen Kreidezeit werden von mindestens drei späteren Intrusionsphasen durchschnitten: (i) einem Quarzpfropfen; (ii) einem breiten Hornblende-reichen Gang, der auf einer freigelegten Länge von ca. 600 Metern lokal brekziös ist; und (iii) mehreren kleineren Feldspat-Gängen in der Nähe des südwestlichen Randes des Hornblende-reichen Körpers. Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist entlang des Hornblende-Gangs, insbesondere in den Brekzienzonen, am stärksten konzentriert. Das geologische Umfeld weist mehrere Gemeinsamkeiten mit nahe gelegenen Porphyrsystemen auf, unter anderem mit der ca. 34 km südöstlich (nördlich vom Powell River) gelegenen Kupfer-Molybdän-Lagerstätte OKover und der Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound.

QA/QC

Precision GeoSurveys hat die Vermessung mit einem Airbus AS350-Hubschrauber mit der Registrierung C-GSVY durchgeführt. Das Vermessungsflugzeug war mit einem Datenerfassungssystem, einem GPS-Navigationssystem, einer Pilot Guidance Unit (PGU), einem Laser-Höhenmesser, einem dreifachen magnetischen Gradienten-Auslegersystem, einem Fluxgate-Magnetometer, einem Gammastrahlen-Spektrometer, einem Barometer und einer Temperatur-/Feuchtigkeitssonde ausgestattet. Zusätzlich wurden zwei magnetische Basisstationen zur Aufzeichnung der magnetischen Schwankungen im zeitlichen Verlauf eingesetzt. Referenz: Walker, S. P.Geo. und Poon, J. P.Geo., Airborne Geophysical Survey Report, Dezember 2024.

Die Analyse der Proben wurde von ALS Canada Ltd., einem nach ISO/IEC 17025 2017 akkreditierten Labor, durchgeführt, wobei die Probenvorbereitung und die geochemischen Analysen in North Vancouver, BC, stattfanden. Die Kernproben wurden fein zerkleinert, bevor ein 250-Gramm- Anteil mit einem Durchlassgrad von mehr als 85 % auf 75 Mikrometer pulverisiert wurde. Gold wurde für die Kernproben nach dem PGM-ICP24-Verfahren bestimmt, das eine Brandprobe mit einer 50-Gramm- Charge mit einem induktiv gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie-Abschluss (ICP-AES) beinhaltet. Multi-Element-Daten für 48 Elemente wurden für alle Proben mit dem ME-MS61-Verfahren bestimmt, das einen Aufschluss mit vier Säuren, gefolgt von ICP-AES und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie, umfasst.

Für die Auswahl und Entnahme der Proben, die Aufbewahrung und die Dateneingabe gibt es strenge Verfahren. Zertifizierte Untersuchungsstandards und Leerproben werden routinemäßig in den Probendurchlauf der Diamantbohrproben eingefügt, um die Integrität des Untersuchungsverfahrens sicherzustellen. Alle Diamantbohrproben, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, haben die oben beschriebenen QS/QK-Verfahren durchlaufen. Die Hälfte jedes Intervalls wurde zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte wurde aufbewahrt und die Probenintervalle auf den Kisten markiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J. T. Shearer, M.Sc., D.I.C., P.Geo. (BC & Ontario), einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt. Herr Shearer steht in keinem unabhängigen Verhältnis zu Vanguard.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralvorkommen widmet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung langfristiger Werte durch den verantwortungsvollen Erwerb und die Erschließung vielversprechender Projekte in stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktionen weltweit.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

