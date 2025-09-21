EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.09.2025 / 21:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Philipp
|Nachname(n):
|von Hirschheydt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AUMOVIO SE
b) LEI
|391200IGI9RQ7VTOK384
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000AUM0V10
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|40,89 EUR
|160.941,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|40,89 EUR
|160.941,60 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
