EQS-DD: AUMOVIO SE: Nino Romano, Erhalt von 62 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.09.2025 / 21:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Nino Nachname(n): Romano

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Head of Operations and Technology

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Erhalt von 62 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

18.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: AUMOVIO SE Guerickestraße 7 60488 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.aumovio.com/

100818 22.09.2025 CET/CEST