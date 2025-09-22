Werbung ausblenden

EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: ProSiebenSat.1 Media SE
ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.09.2025 / 14:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: ProSiebenSat.1 Media SE
Straße, Hausnr.: Medienallee 7
PLZ: 85774
Ort: Unterföhring
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900NY0WWQUKOMWQ37

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Vollzug des Übernahmeangebots der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Marina Elvira Berlusconi
Geburtsdatum: 10.08.1966
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Pier Silvio Berlusconi
Geburtsdatum: 28.04.1969

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

5. Datum der Schwellenberührung:
16.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 75,61 % 0,00 % 75,61 % 233000000
letzte Mitteilung 30,09 % 0,0002 % 30,09 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000PSM7770 0 176161079 0,00 % 75,61 %
Summe 176161079 75,61 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Marina Elvira Berlusconi / Pier Silvio Berlusconi % % %
Holding Italiana Prima S.p.A. / Holding Italiana Seconda S.p.A. / Holding Italiana Terza S.p.A. / Holding Italiana Ottava S.p.A. % % %
Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A. % % %
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 75,61 % % 75,61 %
- % % %
Marina Elvira Berlusconi % % %
Holding Italiana Quarta S.p.A.* % % %
Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. % % %
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 75,61 % % 75,61 %
- % % %
Pier Silvio Berlusconi % % %
Holding Italiana Quinta S.p.A.* % % %
Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. % % %
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 75,61 % % 75,61 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
*Diese Gesellschaften beherrschen die Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A. nur gemeinsam mit den weiteren 4 Holdinggesellschaften (Mehrmütterherrschaft). 

Datum
19.09.2025


22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet: www.prosiebensat1.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2201452  22.09.2025 CET/CEST

