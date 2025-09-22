EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: ProSiebenSat.1 Media SE
ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.09.2025 / 14:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Straße, Hausnr.:
|Medienallee 7
|PLZ:
|85774
|Ort:
|Unterföhring
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900NY0WWQUKOMWQ37
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Vollzug des Übernahmeangebots der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Marina Elvira Berlusconi
Geburtsdatum: 10.08.1966
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Pier Silvio Berlusconi
Geburtsdatum: 28.04.1969
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
5. Datum der Schwellenberührung:
|16.09.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|75,61 %
|0,00 %
|75,61 %
|233000000
|letzte Mitteilung
|30,09 %
|0,0002 %
|30,09 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000PSM7770
|0
|176161079
|0,00 %
|75,61 %
|Summe
|176161079
|75,61 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Marina Elvira Berlusconi / Pier Silvio Berlusconi
|%
|%
|%
|Holding Italiana Prima S.p.A. / Holding Italiana Seconda S.p.A. / Holding Italiana Terza S.p.A. / Holding Italiana Ottava S.p.A.
|%
|%
|%
|Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A.
|%
|%
|%
|MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
|75,61 %
|%
|75,61 %
|-
|%
|%
|%
|Marina Elvira Berlusconi
|%
|%
|%
|Holding Italiana Quarta S.p.A.*
|%
|%
|%
|Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A.
|%
|%
|%
|MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
|75,61 %
|%
|75,61 %
|-
|%
|%
|%
|Pier Silvio Berlusconi
|%
|%
|%
|Holding Italiana Quinta S.p.A.*
|%
|%
|%
|Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A.
|%
|%
|%
|MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
|75,61 %
|%
|75,61 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|*Diese Gesellschaften beherrschen die Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A. nur gemeinsam mit den weiteren 4 Holdinggesellschaften (Mehrmütterherrschaft).
Datum
|19.09.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2201452 22.09.2025 CET/CEST
