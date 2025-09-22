IRW-News: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest erwirbt Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Nekash im US-Bundesstaat Idaho

IRW-PRESS: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest erwirbt Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Nekash im US-Bundesstaat Idaho

22. September 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Copper Quest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den bereits zuvor bekannt gegebenen Erwerb des Kupfer-Gold-Porphyrprojekts Nekash (Nekash oder das Projekt) in Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho abgeschlossen hat. Dieser Erwerb ist ein bedeutsamer Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, ein Portfolio mit vielversprechenden Kupfervorkommen in ganz Nordamerika aufzubauen.

Über das Projekt Nekash

Das Kupfer-Gold-Projekt Nekash ist ein Porphyr-Explorationsprojekt in Lemhi County, Idaho, entlang des produktiven Porphyr-Kupfergürtels Idaho/Montana, der mehrere Gold- und Kupferlagerstätten beherbergt, einschließlich erstklassiger Systeme wie Butte und CUMO (Abbildungen 1 und 2). Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig über Straßen zugänglich und umfasst zurzeit 70 nicht patentierte Bundes-Lode-Claims mit einer Größe von 585 ha.

Historische Untersuchungen durch das US-Bergbauministerium und jüngere Arbeiten haben das Vorkommen von zutage tretenden phyllitischen Alterationen, Kupfer-Gold-Quarzerzgängen, Stockwork-Erzgängen und einem schichtgebundenen Manto-Horizont mit einem Gehalt von bis zu 3,8 % Cu, 0,9 g/t Au und 25 g/t Ag bestätigt, wobei die Probe mit 3,8 % Cu über 6,4 m entnommen wurde. Gesteinssplitterproben von Zonen mit porphyrartigen Erzgängen lieferten Gehalte von bis zu 6,6 % Cu und 0,6 g/t Au, was die solide Beschaffenheit der Mineralisierung an der Oberfläche verdeutlicht.

Aus geologischer Sicht wird Nekash als umfassendes, blindes Porphyrsystem interpretiert, das in Sedimente aus dem Mesoproterozoikum der Formation Dahlonega Creek eindringt. Oberflächenmineralisierungen, Alterationen und geochemische Anomalien weisen auf ein verborgenes Kupfer-Gold-Porphyrzentrum in der Tiefe hin, wobei der darüber liegende Manto-Horizont möglicherweise einen Carbonat-Verdrängungsgesteinshof darstellt. Das Projekt befindet sich entlang der Scherzone Trans-Challis, einer regionalen Struktur, die als Leitungssystem für bedeutsame Mineralisierungsereignisse fungierte. Die historische Seifengoldproduktion direkt jenseits der Grenze in Montana weist auf vielversprechendes Potenzial für das Konzessionsgebiet Nekash auf regionaler Ebene hin.

Copper Quest beabsichtigt, mit modernen geophysikalischen und geochemischen Untersuchungen sowie mit Bohrungen auf den früheren Explorationsarbeiten aufzubauen, um das volle Potenzial dieses unzureichend erkundeten Systems zu erschließen.

Ernennung von Joshua White, P.Geo., zum technischen Berater

Copper Quest freut sich außerdem, die Ernennung von Joshua White, P.Geo., zum technischen Berater des Unternehmens sowie die Ernennung von Aqua Terra Geoscientists LLC zum Projektmanagementdienstleister für das Projekt Nekash bekannt zu geben.

Herr White ist Explorationsgeologe mit einer Erfahrung von über 13 Jahren und Geschäftsinhaber von Aqua Terra Geoscientists LLC. Er war Pionier bei den United States Marines und absolvierte zwei Einsätze im Irak. Nach seiner Rückkehr im Jahr 2005 erwarb er einen Bachelor of Science in Geologie von der University of Wyoming und anschließend einen Master of Science in Geowissenschaften von der Montana Tech. Er arbeitete als Goldgeologe in der Projektentwicklung für Kinross Gold sowie bei Bergbau- und Explorationsprojekten auf vier verschiedenen Kontinenten. Er kann eine Erfahrung mit epithermalen Gold-, Porphyr-Kupfer-, reduzierten intrusionsbezogenen Gold-, orogenen Gold- sowie sedimentären Kupfersystemen vorweisen. Er verließ Kinross als leitender Projektgeologe bei der Goldmine Paracatu in Brasilien, um sich als Unternehmer im Bereich der Junior-Exploration selbstständig zu machen.

Wir freuen uns über den Abschluss des Erwerbs von Nekash, das wir als vielversprechendes Kupfer-Gold-Porphyrziel in einer der attraktivsten aufstrebenden Kupferregionen der USA erachten, sagte Brian Thurston, CEO von Copper Quest. Die Kombination aus starken Oberflächenergebnissen, einer günstigen Geologie und dem Potenzial auf regionaler Ebene macht Nekash zu einer idealen Ergänzung unseres nordamerikanischen Portfolios. Mit Josh White, der Teil unseres Teams in Idaho wird, sind wir gut aufgestellt, um das Ausmaß der Möglichkeiten bei Nekash zu verdeutlichen und durch systematische Explorationen einen Aktionärswert zu schaffen.

Geschichte von Kupfer in Idaho und Vergleichswerte

Idaho entwickelt sich rasch zu einem neuen Zentrum der Kupferexploration, was durch seine Lage im Porphyr-Kupfergürtel Idaho/Montana untermauert wird. Der Bundesstaat beherbergt bemerkenswerte Systeme, einschließlich Butte (Montana), CUMO (Idaho) und der jüngsten Kupfer-Gold-Porphyrentdeckung von Hercules Metals Corp. (TSX-V: BIG; OTCQB: BADEF; FWB: C0X).

Die Entdeckung Grizzly von Hercules unterstreicht das Potenzial für umfassende Porphyrsysteme in diesem Gürtel und verdeutlicht, dass Investoren das Kupferpotenzial von Idaho immer mehr erkennen. Die Porphyrvorkommen in Idaho sind im Vergleich zu den benachbarten Bundesstaaten unzureichend erkundet, weisen jedoch die geologischen Merkmale großer Kupfer-Gold-Systeme auf. Projekte wie die Entdeckung Grizzly von Hercules Metals verdeutlichen das Potenzial für Porphyrsysteme, die unter einer Deckschicht verborgen sind - ähnlich wie es Copper Quest bei Nekash sieht.

Nekash befindet sich in einem günstigen geologischen Korridor mit Vergleichswerten, die das Potenzial für die Größe und den Gehalt von Porphyrvorkommen in diesem Gürtel verdeutlichen. Während sich die Kupferlieferketten zunehmend nach Nordamerika verlagern, bietet Idaho eine bergbaufreundliche Jurisdiktion mit Infrastruktur, unterstützenden regulatorischen Rahmenbedingungen und einer starken Tradition mit umfassenden Kupferprojekten. Der Einstieg von Copper Quest in Idaho bietet den Aktionären Zugang zu einem neuen Zentrum der Porphyrexploration in einer erstklassigen Jurisdiktion.

Abbildung 2: Porphyrlagerstätten im Porphyrgürtel Idaho/Montana

Kupfer: US-Politik und makroökonomischer Kontext

Da die Regierung von US-Präsident Trump Untersuchungen zu Kupferimporten und -zöllen durchführt, ist es erneut dringend erforderlich, die inländischen Kupferlieferketten neu zu definieren und auszurichten. Politische Entscheidungsträger haben die strategische Bedeutung von Kupfer für Energie, Verteidigung und Technologie hervorgehoben, wobei Anreize für die Weiterentwicklung von Projekten in den USA geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund bringt der Eintritt von Copper Quest in Idaho das Unternehmen in eine günstige Position, um vom potenziellen politischen Rückenwind sowie von Initiativen zur Sicherung der inländischen Versorgung zu profitieren.

Kupfer: Globale Nachfrage und Angebot

Weltweit steigt die Nachfrage nach Kupfer weiterhin stark an, was durch die Elektrifizierung, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und den massiven Ausbau der KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur angetrieben wird. Das Angebot ist jedoch weiterhin begrenzt, da die Gehalte bei bestehenden Minen zurückgehen, nur wenige neue Entdeckungen verzeichnet werden und Genehmigungsverfahren langwierig sind. Das daraus resultierende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage unterstreicht die Bedeutung der Weiterentwicklung neuer Porphyrentdeckungen in stabilen Jurisdiktionen wie den USA. Copper Quest hat sich an diesem Makrotrend orientiert und positioniert Nekash als Teil der nächsten Generation von Kupferentdeckungen.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Abkommens hat Copper Quest durch die Ausgabe von 4.250.000 Stammaktien des Unternehmens eine 100-%-Beteiligung am Projekt Nekash erworben. Die Aktien unterliegen einer 16-monatigen Escrow-/Leak-out-Regelung ab dem Abschlussdatum. Im Rahmen der Transaktion fallen keine Barzahlungen oder Royalties an. In Zusammenhang mit dem Erwerb ist eine Vermittlungsprovision in Form von Aktien zu entrichten.

Aktienoptionen

Das Unternehmen hat Beratern des Unternehmens Aktienoptionen auf den Erwerb von insgesamt 450.000 Stammaktien des Unternehmens gemäß dem Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt. Die Aktienoptionen können bis zum 22. September 2030 zu einem Ausübungspreis von 0,12 $ in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden.

Über Copper Quest Exploration Inc.

Copper Quest (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) konzentriert sich auf die Steigerung des Unternehmenswerts durch Exploration und Erschließung seines Portfolios an nordamerikanischen kritischen Mineralen. Das Landpaket des Unternehmens umfasst zurzeit fünf Projekte von mehr als 40.000 Hektar in hervorragenden Jurisdiktionen für den Bergbau.

Copper Quest besitzt einen Anteil von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar. CQX verfügt überdies über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % der Eigentumsanteile sowie ein Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley befindet.

Copper Quest hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels von Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst derzeit 70 nicht patentierte Bundes-Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol CQX notiert. Für weitere Informationen über Copper Quest besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter Copper Quest.

Für das Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Abbott

Investor Relations

info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukünftige operative Betriebe und die Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

