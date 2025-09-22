Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG 22.09.2025 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG ISIN: DE0005533400 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,85 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Markterholung setzt sich fort; Nachfrage in Kernregionen belebt Geschäft Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) erhöhte im ersten Halbjahr 2025 den Objektumsatz auf 37,50 Mio. EUR und lag damit um 3,6% über dem Vorjahreswert von 36,20 Mio. EUR. Veräußert wurden 630 Objekte gegenüber 725 im Vorjahr, die Verkaufsquote sank auf 80,30% nach 86,60%. Die bereinigten Nettoeinnahmen stiegen trotz selektiver Nachfrage auf 3,84 Mio. EUR nach 3,76 Mio. EUR und belegen eine leicht ausgeweitete Courtagebasis. Die dezentrale Aufstellung wirkte als Risikopuffer und stabilisierte die Aggregation. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG steuerte einen Objektumsatz in Höhe von 11,54 Mio. EUR bei und unterstrich die Stärke in den ostdeutschen Kernregionen. Die Westdeutsche Gesellschaft erreichte einen Objektumsatz in Höhe von 4,57 Mio. EUR. Plettner und Brecht erzielte insgesamt 4,41 Mio. EUR, davon 3,79 Mio. EUR im Auktionsgeschäft und 0,62 Mio. EUR im Maklerbereich. Die Norddeutsche Gesellschaft trug 2,71 Mio. EUR bei, die Internetauktionen summierten sich auf 1,29 Mio. EUR. Auf Ebene der Muttergesellschaft wurden an vier Auktionstagen 91 Immobilien im Gegenwert von 13,00 Mio. EUR verkauft nach 107 Immobilien und 14,30 Mio. EUR im Vorjahr. Die Sommerauktion blieb mit 5,00 Mio. EUR hinter den Erwartungen zurück, da mehrere größere Objekte wegen ausstehender Finanzierungszusagen nicht abgeschlossen werden konnten. Nach dem Stichtag setzte der Nachverkauf ein und erbrachte zunächst 0,83 Mio. EUR mit rund 0,06 Mio. EUR bereinigtem Nettoaufgeld. Zusätzlich befinden sich weitere Nachverkäufe von etwa 1,50 Mio. EUR mit rund 0,10 Mio. EUR Nettoaufgeld in der Umsetzung, wodurch sich die Startvoraussetzungen für das dritte Quartal verbessern. Insgesamt ergibt sich ein Bild steigender Objektumsätze bei geringerer Verkaufsquote, bedingt durch finanzierungsbedingte Verzögerungen. Trotz höherer bereinigter Nettoeinnahmen blieb das Halbjahr ergebnisseitig leicht negativ. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG schloss zum 30. Juni 2025 mit einem Periodenfehlbetrag von 0,04 Mio. EUR ab, nach 0,01 Mio. EUR Überschuss im Vorjahr. Die Umsatzerlöse der Muttergesellschaft lagen bei 1,42 Mio. EUR und damit leicht unter dem Vorjahr (VJ: 1,47 Mio. EUR), ebenso die sonstigen betrieblichen Erträge mit 0,06 Mio. EUR (VJ: 0,15 Mio. EUR). Dem standen rückläufige Personalaufwendungen von 0,76 Mio. EUR (VJ: 0,80 Mio. EUR) und niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen von 0,87 Mio. EUR (VJ: 0,90 Mio. EUR) gegenüber, sodass die Kostenbasis insgesamt diszipliniert blieb. Auf der Kostenseite setzten sich strukturelle Maßnahmen fort. Die Schließung der Hausverwaltungsabteilung wurde bis Ende des ersten Quartals 2025 vollständig umgesetzt und reduziert die Komplexität sowie die Haftungsrisiken. Die positiven Auswirkungen daraus sollten in den Folgequartalen bemerkbar werden. Wesentliche Ergebnisbeiträge kamen wie üblich aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften. In Summe steuerten die Gesellschaften 0,16 Mio. EUR (VJ: 0,16 Mio. EUR) bei, getragen vor allem von der Sächsischen Grundstücksauktionen AG mit 0,32 Mio. EUR (VJ: 0,52 Mio. EUR), der Westdeutschen Grundstücksauktionen AG mit 0,06 Mio. EUR (VJ: -0,24 Mio. EUR) und der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH mit 0,04 Mio. EUR (VJ: 0,02 Mio. EUR). Dem standen bei der Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mit -0,14 Mio. EUR (VJ: -0,11 Mio. EUR) und bei der Plettner & Brecht mit -0,11 Mio. EUR (VJ: -0,35 Mio. EUR) jeweils negative Ergebnisbeiträge gegenüber. Die Netto-Wirkung lag damit in etwa auf Vorjahresniveau, reichte jedoch nicht aus, um die schwächere Performance der Muttergesellschaft vollständig zu kompensieren. Das Management hat die Zielsetzung eines Objektumsatzes von 80,00 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 bestätigt. Nach 37,50 Mio. EUR im ersten Halbjahr verbleiben damit 42,50 Mio. EUR für die zweite Jahreshälfte. Dieses Niveau erscheint grundsätzlich erreichbar, insbesondere wenn Finanzierungsvorbehalte bei volumenstarken Objekten gelöst werden, die im ersten Halbjahr wesentliche Verzögerungen verursacht haben. Katalysatoren für eine Zielerreichung sind eine weitere Entspannung in der Kreditvergabe, die schnellere Bereitstellung energiebezogener Unterlagen zur Vermeidung von Bearbeitungsstopps sowie ein höheres Einlieferungsvolumen insbesondere in den Winterauktionen, die traditionell eine größere Nachfragebasis aufweisen. Auf der Risikoseite sind neben einer möglichen Eintrübung des makroökonomischen Umfelds vor allem die weiterhin hohen Eigenkapitalanforderungen im Gewerbesegment zu nennen. Auch regionale Divergenzen spielen eine Rolle. Während die Nachfrage in Metropolregionen und deren Umland stabil bleibt, schwächt sie sich in Mittelstädten und peripheren Regionen zum Teil weiter ab, was die Durchschnittswerte verzerren kann. Auf Ergebnisebene ist nach einem leicht negativen Halbjahr eine Verbesserung im dritten Quartal wahrscheinlich. Im Fokus stehen dabei eine höhere Abschlussquote und eine stärkere Courtagekonversion. Unsere aktuelle Schätzung von 9,00 Mio. EUR bereinigten Nettoeinnahmen könnte sich im Lichte der Halbjahreszahlen als etwas zu hoch erweisen. Um diese Prognose zu erfüllen, wäre im zweiten Halbjahr ein deutlich überdurchschnittliches Courtagevolumen erforderlich, das historisch nur in besonders starken Jahren erreicht wurde. Angesichts der stabilen Nachfragebasis und der soliden Pipeline halten wir jedoch vorerst an dieser Schätzung fest. Eine Konkretisierung der Prognose wird nach den Herbstauktionen erfolgen, da diese eine hohe Indikationskraft für den Jahresendspurt besitzen. Auf operativer Ebene erwarten wir weiterhin, dass sich die Kostendisziplin fortsetzt und die Schließung der Hausverwaltungsabteilung im zweiten Halbjahr zusätzliche Entlastungseffekte bringt. Analog zu den weiterhin unveränderten Prognoseannahmen haben wir im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ein unverändertes Bewertungsergebnis in Höhe von 12,85 EUR ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. 