Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

22.09.2025 / 10:15 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.09.2025
     Kursziel:                  7,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

HIT Feedback - Angekündigte Kapitalerhöhung vollzogen

Der CEO der UmweltBank, Dietmar von Blücher, hat jüngst auf den Hamburger
Investorentagen über die aktuelle operative Entwicklung sowie die
angekündigte Kapitalerhöhung (4:1) gesprochen. Diese sah die Ausgabe von bis
zu 9.029.236 Aktien zu einem Preis von 4,00 EUR vor und wurde zu knapp 60%
platziert. Dies führt zu einer Erhöhung des Grundkapitals von 14% und einem
Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,7 Mio. EUR. Dabei schmerzt die
Verwässerung in Anbetracht der niedrigen Bewertung, die lediglich bei 0,4x
Buchwert liegt. Darüber hinaus stand der Launch des Girokontos sowie die
mittelfristige Wachstumsstrategie der Bank auf den Hamburger Investorentagen
im Fokus. Zuletzt wurde die Aktie zudem in das strenger regulierte
Scale-Segment aufgenommen, was wir als positives Bekenntnis zum Kapitalmarkt
im Rahmen der seit 2024 laufenden Transparenz- und Kapitalmarktoffensive
werten.

Kapitalerhöhung dürfte u.E. angesichts knapper Einhaltung der
Eigenmittelanforderungen notwendig gewesen sein: Die UmweltBank führt
insbesondere die Stärkung des Eigenkapitals sowie die erneute Forcierung des
Kreditwachstums als Gründe für die Kapitalerhöhung an. Angesichts der
zuletzt nur sehr knappen Erfüllung der weiterhin temporär durch die BaFin
erhöhten Anforderungen von 15,6% (Eigenmittelquote 30.6.25: 15,9%) stellt
die erfolgte Kapitalerhöhung nun sicher, dass die Vorgaben komfortabel
erfüllt werden. Bei gleichbleibenden risikogewichteteten Aktiva von 3,1 Mrd.
EUR (Stand: H1/25) beläuft sich die Eigenmittelquote nach der
Kapitalerhöhung auf rd. 16,6%. Wir gehen davon aus, dass die Bank weiterhin
kurzfristig nur sehr selektiv neues Kreditgeschäft realisiert, um einen
ausreichenden Puffer zu den hohen Eigenmittevorgaben zu gewährleisten. Dies
werten wir aus Risikogesichtspunkten positiv. Insgesamt hätten wir zwar eine
Alternative zur Kapitalerhöhung favorisiert, können das Rational zum
jetzigen Zeitpunkt jedoch nachvollziehen. Eine mehrschichtige
Alternativlösung hätte u.E. spätestens zum Jahresbeginn eingeleitet werden
müssen, die deutliche Einschnitte der Strategie mit sich gebracht hätte,
dafür aber eine signifikante Verwässerung auf niedrigem Bewertungsniveau
verhindert hätte. Konkret hätten u.E. neben sofortigen Kostenmaßnahmen
(Herunterfahren Werbekosten, Reisekosten, Consultingkosten, strategische
Initiativen) und der gänzlichen Einstellung der Neukreditvergabe auch der
deutlich beschleunigte Abbau des verbleibenden Beteiligungsportfolios zu
geringeren Preisen (Effekt: Verringerung der RWA) beschlossen werden müssen.

Prognosen angepasst: Wir haben die Kapitalerhöhung in unserem Modell
abgebildet. Gleichzeitig haben wir kurzfristig keine höhere Kreditvergabe
modelliert, da wir davon ausgehen, dass das Institut, wie oben erwähnt,
einen höheren Puffer zu den Eigenmittelanforderungen gewähleisten will.
Mittel- bis langfristig dürfte die Bank aus den zusätzlichen Eigenmitteln
von rd. 20 Mio. EUR ca. 120 bis 150 Mio. EUR an Krediten vergeben können,
was wir ebenso modellseitig abgebildet haben. Dies dürfte u.E. zu einer
Erhöhung des Zinsergebnisses von 1,5 bis 1,9 Mio. EUR führen. Daneben
rechnen wir nun nicht mehr mit der partiellen Aufhebung der
BaFin-Eigenmittelzuschläge im laufenden Jahr.

Fazit: Die UmweltBank hat sich mit der schmerzhaften aber u.E. notwendigen
Kapitalerhöhung mehr Abstand zu den Eigenmittelanforderungen verschafft,
ohne den von uns klar befürworteten strategischen Kurs zu verlassen. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 7,00
EUR.



---------------------------------------------------------------------------

