Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 22.09.2025 / 10:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.09.2025 Kursziel: 7,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann HIT Feedback - Angekündigte Kapitalerhöhung vollzogen Der CEO der UmweltBank, Dietmar von Blücher, hat jüngst auf den Hamburger Investorentagen über die aktuelle operative Entwicklung sowie die angekündigte Kapitalerhöhung (4:1) gesprochen. Diese sah die Ausgabe von bis zu 9.029.236 Aktien zu einem Preis von 4,00 EUR vor und wurde zu knapp 60% platziert. Dies führt zu einer Erhöhung des Grundkapitals von 14% und einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,7 Mio. EUR. Dabei schmerzt die Verwässerung in Anbetracht der niedrigen Bewertung, die lediglich bei 0,4x Buchwert liegt. Darüber hinaus stand der Launch des Girokontos sowie die mittelfristige Wachstumsstrategie der Bank auf den Hamburger Investorentagen im Fokus. Zuletzt wurde die Aktie zudem in das strenger regulierte Scale-Segment aufgenommen, was wir als positives Bekenntnis zum Kapitalmarkt im Rahmen der seit 2024 laufenden Transparenz- und Kapitalmarktoffensive werten. Kapitalerhöhung dürfte u.E. angesichts knapper Einhaltung der Eigenmittelanforderungen notwendig gewesen sein: Die UmweltBank führt insbesondere die Stärkung des Eigenkapitals sowie die erneute Forcierung des Kreditwachstums als Gründe für die Kapitalerhöhung an. Angesichts der zuletzt nur sehr knappen Erfüllung der weiterhin temporär durch die BaFin erhöhten Anforderungen von 15,6% (Eigenmittelquote 30.6.25: 15,9%) stellt die erfolgte Kapitalerhöhung nun sicher, dass die Vorgaben komfortabel erfüllt werden. Bei gleichbleibenden risikogewichteteten Aktiva von 3,1 Mrd. EUR (Stand: H1/25) beläuft sich die Eigenmittelquote nach der Kapitalerhöhung auf rd. 16,6%. Wir gehen davon aus, dass die Bank weiterhin kurzfristig nur sehr selektiv neues Kreditgeschäft realisiert, um einen ausreichenden Puffer zu den hohen Eigenmittevorgaben zu gewährleisten. Dies werten wir aus Risikogesichtspunkten positiv. Insgesamt hätten wir zwar eine Alternative zur Kapitalerhöhung favorisiert, können das Rational zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nachvollziehen. Eine mehrschichtige Alternativlösung hätte u.E. spätestens zum Jahresbeginn eingeleitet werden müssen, die deutliche Einschnitte der Strategie mit sich gebracht hätte, dafür aber eine signifikante Verwässerung auf niedrigem Bewertungsniveau verhindert hätte. Konkret hätten u.E. neben sofortigen Kostenmaßnahmen (Herunterfahren Werbekosten, Reisekosten, Consultingkosten, strategische Initiativen) und der gänzlichen Einstellung der Neukreditvergabe auch der deutlich beschleunigte Abbau des verbleibenden Beteiligungsportfolios zu geringeren Preisen (Effekt: Verringerung der RWA) beschlossen werden müssen. Prognosen angepasst: Wir haben die Kapitalerhöhung in unserem Modell abgebildet. Gleichzeitig haben wir kurzfristig keine höhere Kreditvergabe modelliert, da wir davon ausgehen, dass das Institut, wie oben erwähnt, einen höheren Puffer zu den Eigenmittelanforderungen gewähleisten will. Mittel- bis langfristig dürfte die Bank aus den zusätzlichen Eigenmitteln von rd. 20 Mio. EUR ca. 120 bis 150 Mio. EUR an Krediten vergeben können, was wir ebenso modellseitig abgebildet haben. Dies dürfte u.E. zu einer Erhöhung des Zinsergebnisses von 1,5 bis 1,9 Mio. EUR führen. Daneben rechnen wir nun nicht mehr mit der partiellen Aufhebung der BaFin-Eigenmittelzuschläge im laufenden Jahr. Fazit: Die UmweltBank hat sich mit der schmerzhaften aber u.E. notwendigen Kapitalerhöhung mehr Abstand zu den Eigenmittelanforderungen verschafft, ohne den von uns klar befürworteten strategischen Kurs zu verlassen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 7,00 EUR. 