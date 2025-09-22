ROUNDUP/Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen im Gazastreifen

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee geht nach eigenen Angaben weiterhin im gesamten Gazastreifen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen vor. Bei israelischen Angriffen seien seit dem Morgen mindestens 30 Palästinenser getötet worden, darunter 26 in der Stadt Gaza, hieß es aus medizinischen Kreisen vor Ort. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee teilte unterdes mit, sie habe am Sonntag ein Gebäude in der Stadt Gaza angegriffen, von dem aus Mitglieder der Hamas kurz zuvor Raketen Richtung Israel gefeuert hätten.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurde am Montagnachmittag erneut ein Geschoss aus der Stadt Gaza auf Israel gefeuert. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

Wegen der höchst umstrittenen israelischen Bodenoffensive in dem größten Ort des Gazastreifens fliehen weiter Menschen von dort Richtung Süden des Gebiets. Inzwischen hätten mehr als 550.000 Palästinenser die Stadt Gaza verlassen, teilte die israelische Armee auf Anfrage mit. Seit Freitag flüchteten damit weitere rund 70.000 Menschen aus dem Ort. Vor dem Beginn des verstärkten militärischen Vorgehens Israels in der Stadt lebten dort rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene.

Die israelische Armee sagte weiter, sie habe in der Stadt Gaza rund 15 Personen getötet, die in der Nähe von Soldaten aktiv gewesen seien. Das Militär sprach von Terroristen. Auch im Süden des Gazastreifens ging Israels Armee eigenen Angaben zufolge gegen Mitglieder von Terrororganisationen vor. Das Militär habe zudem den stellvertretenden Chef der Hamas-Marinepolizei getötet, der am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sei, hieß es in einer Mitteilung weiter. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren./cir/DP/men