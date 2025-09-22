Schnieder: Zuverlässige Bahn auch Frage des Vertrauens in den Staat

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hält die Zuverlässigkeit bei der Deutschen Bahn auch für eine Frage des Vertrauens in den Staat. "Viele setzen das Nicht-Funktionieren bei der Bahn gleich mit einem Nicht-Funktionieren unseres Staates. Ich finde das brandgefährlich", sagte Schnieder bei der Vorstellung seiner neuen Bahn-Strategie in Berlin. "Wir müssen zeigen, dass unser Staat funktioniert und dass unsere Bahn funktioniert." Sein klares Ziel sei es, dass die Bahn nun zuverlässiger werde./nif/DP/jha